Már a következő energiaválságra készül Európa: mihamarabbi fejlesztésekre van szükség hazánkban

Az európai energiarendszer átalakítása klímavédelmi kérdés, de manapság egyre inkább gazdasági és ellátásbiztonsági kihívást jelent. Miközben a kontinens a téli hónapokra készül, Brüsszelben arra figyelmeztettek, hogy a következő energiaválságot nem elegendő újabb támogatásokkal kezelni. Egyértelműen hosszú távú beruházásokra, korszerű villamosenergia-hálózatokra és a külső energiafüggőség csökkentésére van szükség. A változások közvetlenül érintik Magyarországot, ahol az Európai Bizottság szerint a hálózati korlátok és a magas vállalati áramárak komoly problémát jelentenek.

Úgy tűnik, az energiaválság egyik legfontosabb tanulsága az, hogy Európa gazdasági biztonsága igen szorosan összefügg az energiaellátásával. Hiába áll rendelkezésre egyre több megújuló energiaforrás, ha a villamosenergia-hálózatok nem képesek megfelelően fogadni és továbbítani a megtermelt áramot. Ráadásul az energiaimporttól való függőség, az elöregedő infrastruktúra és a szükséges beruházások hatalmas költségei miatt az átállás korántsem egyszerű feladat.

Többek között ezek a kérdések kerültek előtérbe az Európai Régiók és Városok Hetének brüsszeli háttérbeszélgetésén, amelyre a Pénzcentrum is meghívást kapott. A „Winter is coming: How European territories are improving their energy resilience” (magyarul „Közeledik a tél: Hogyan javítják az európai régiók az energetikai ellenállóképességüket?”) című programon a résztvevők arra próbáltak választ adni, hogyan készülhetnek fel az európai városok és régiók a következő energiapiaci sokkra, és milyen fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a lakosság és a vállalkozások kevésbé legyenek kiszolgáltatottak az energiaárak ingadozásának. A workshop egyik legfontosabb üzenete, hogy a rövid távú válságkezelés mellett olyan energiarendszert szükséges kiépíteni, amely hosszabb távon képes ellenállni a külső „sokkhatásoknak”.

Közel 44 milliárd eurót fordítanak energetikai fejlesztésekre

Hugo Sobral, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának (DG REGIO) főigazgató-helyettese a rendezvényen arról beszélt, hogy a kohéziós politika három területen járulhat hozzá Európa energiabiztonságának megerősítéséhez:

az első az energiahatékonyság javítása,

a második a megújuló energiaforrások fejlesztése,

a harmadik pedig a villamosenergia-hálózatok összekapcsolása.

A 2021-2027-es uniós költségvetési időszakban a kohéziós alapokból mintegy 43,7 milliárd eurót különítettek el energetikai célokra az Európai Bizottság hivatalos összesítése szerint.

Sobral hangsúlyozta, hogy az energiaellátás biztonsága és a fenntarthatóság nem választható el egymástól. Európa ugyanis továbbra is jelentős mértékben függ az Unión kívüli beszállítóktól, ami energetikai és gazdaságbiztonsági kockázatot takar.

A kohéziós politika nem válságkezelő eszköz, bár természetesen ehhez is hozzá tud járulni. Elsősorban a hosszú távú átalakulást szolgálja. Nem annyira a következő havi energiaszámlára összpontosítunk, hanem a következő energiapiaci sokkra, illetve arra, hogyan tehetjük ellenállóbbá a saját környezetünket ezekkel szemben

– fogalmazott Hugo Sobral, aki szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy az európai energiahálózatok még mindig nem kapcsolódnak össze megfelelő mértékben.

Mindez jelentősen megnehezíti az egységes energiapiac működését, de közben korlátozza annak a lehetőségét, hogy az egyes országok hatékonyan segítsék egymást energiatermelési vagy fellépő ellátási problémák esetén.

Magyarországon szűk keresztmetszet a villamosenergia-hálózat

A brüsszeli tanácskozáson felvetett problémák Magyarország számára több szempontból aktuálisak. Az Európai Bizottság 2026-os országjelentése szerint a magyar villamosenergia-rendszerben jelentős fejlesztésekre van szükség, miközben a megújuló energiaforrások hálózati csatlakoztatása több helyen nehézségekbe ütközik. A jelentés rámutat, hogy Magyarországon a napenergia aránya a villamosenergia-termelésben már elérte a 28 százalékot, miközben a szélenergia mindössze 1,5 százalékot képvisel. Ez azért probléma, mert a napenergia-termelés időjárásfüggő ingadozását más rugalmas energiaforrásokkal, energiatárolással vagy hatékonyabb nemzetközi összeköttetésekkel kellene kiegyensúlyozni.

Az Európai Bizottság korábban arra is figyelmeztetett, hogy a magyar vállalkozások villamosenergia-árai jelentősen meghaladják az uniós átlagot. Ebben a hálózati díjak, a szabályozási környezet és a korlátozott piaci verseny játszik leginkább szerepet. A fejlesztésekhez ugyanakkor uniós finanszírozás kapcsolódik.

A magyar helyreállítási terv keretében többek között:

a villamosenergia-hálózat korszerűsítését,

az energiatárolás bővítését,

az okosmérők elterjesztését és

a lakossági energiahatékonyság javítását támogatják.

A cél, hogy az energiarendszer a növekvő megújuló kapacitások mellett is biztonságosan működjön. Ami persze nem jelenti automatikusan azt, hogy a magyar háztartások energiaszámlái rövid időn belül csökkennek.

Nem elég megépíteni az erőműveket

A beruházások társadalmi elfogadottságára hívta fel a figyelmet a panelbeszélgetésen Clare Colleran Molloy, az írországi Clare megye tanácsának tagja. A politikus szerint az energetikai átállás egyik legnagyobb akadálya, hogy a helyi közösségeket sok esetben csak akkor vonják be a fejlesztésekbe, amikor a legfontosabb döntések már megszülettek. Példaként egy lakóhelye közelében épült naperőművet említett, amelynek hálózati csatlakoztatásához vidéki utakat kellett felbontani. Bár a beruházásról hivatalosan tájékoztatták a lakosságot, sokan csak akkor szembesültek a munkálatokkal, amikor megjelentek a munkagépek.

Éppen ezért annyira fontos, hogy a helyi közösségekkel már a kezdetektől kommunikáljunk, és így elkerüljük ezeket a problémákat. Az önkormányzatoknak érdemi szerepet kell kapniuk az energetikai beruházások előkészítésében és megvalósításában. Emellett a helyi lakosságnak jobban részesülnie kell a nagyobb fejlesztések előnyeiből. Meg kell győznünk az embereket arról, hogy az energia költsége csökkenni fog

– hangsúlyozta Clare Colleran Molloy, és szerinte a kérdés végső soron az, hogy a beruházások eredménye megjelenik-e a fogyasztók számára is.

Finnország megmutatta, hogyan lehet csökkenteni az energiafüggőséget

A rendezvényen Markku Markkula, a Régiók Európai Bizottságának alelnöke Finnország példáján keresztül mutatta be, milyen jelentősége van a hosszú távú energiapolitikai döntéseknek. Elmondása szerint Finnország az Ukrajna elleni orosz invázió után gyors lépéseket tett az orosz olaj- és gázimporttól való függőség csökkentésére. A folyamat azonban komoly beruházásokat és a gazdaság különböző szereplőinek együttműködését követelte meg.

Ezen a télen meg kell védenünk a polgárokat. Európának azonban most olyan energiarendszert kell kiépítenie, amely a következő válságot is képes megelőzni

– hangsúlyozta Markkula, és szerinte a szükséges fejlesztések finanszírozásában az állami és uniós források önmagukban nem lesznek elegendők.

A rendezvényen ismertetett becslés alapján a beruházások mintegy 70 százalékát, vagy akár ennél is nagyobb részét a magánszektornak kellene finanszíroznia. Újabb példaként a finnországi Espoo városát említette, ahol az önkormányzat és az energetikai vállalatok együttműködésével korszerűsítették a távfűtési rendszert, és sikerült kivezetni a szenet a város távhőellátásából. A településen ezzel az egy főre jutó kibocsátás 1990 óta 72 százalékkal csökkent.

Fel kell készülni a következő energiaválságra

A brüsszeli workshop résztvevői különböző országok tapasztalatait mutatták be, de egy kérdésben egyetértettek. Mégpedig, hogy Európa energiaellátásának biztonsága nem teremthető meg kizárólag rövid távú intézkedésekkel. Az energiahatékonysági beruházások, a megújuló energiaforrások fejlesztése, a villamosenergia-hálózatok korszerűsítése és az országok közötti összeköttetések bővítése egyaránt szükséges ahhoz, hogy az európai gazdaság ellenállóbbá váljon.

És Magyarország? Nos, a hazai vállalkozások versenyképességét az energiaárak, a háztartások kiadásait pedig az energiahatékonyság és az árszabályozás egyaránt befolyásolja. A következő évek energetikai beruházásainak ezért nagy lehet a tétje. Kérdés, hogy mennyi megújuló energiát képes az ország előállítani, de az is, hogy azt milyen biztonságosan és gazdaságosan tudja felhasználni.