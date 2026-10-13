Kármán András: egymillió magyar nyugdíjas él nélkülözésben, brutálisan megcsappant a nyugdíjkassza az elmúlt években

Közel egymillió magyar nyugdíjas él súlyos nélkülözésben a drasztikus élelmiszer-drágulás és a csökkenő nyugdíjkiadások miatt – hívta fel a figyelmet Kármán András pénzügyminiszter. A nehéz helyzetbe került idősek megsegítésére január elsejétől automatikus nyugdíjemelés lép életbe.

Magyarország jelenleg a bruttó hazai termék (GDP) kevesebb mint 6 százalékát fordítja öregségi nyugdíjakra, ami jelentősen elmarad a 9–10 százalékos európai uniós átlagtól, valamint a 2010-es évek elején mért 7,5 százalék körüli hazai szinttől is. A tárcavezető szerint hiába növekedett a magyar gazdaság teljesítménye az elmúlt évtizedben, a nyugdíjasoknak juttatott források aránya ezzel párhuzamosan folyamatosan csökkent.

A helyzetet tovább súlyosbította a 2020 és 2025 közötti inflációs hullám. Ebben az ötéves időszakban az általános árszint 50 százalékkal, az élelmiszereké pedig átlagosan 82 százalékkal ugrott meg. Különösen drasztikusan drágultak az alapvető élelmiszerek, a fehér kenyér ára például a két és félszeresére, a tojásé pedig több mint a kétszeresére nőtt.

Mivel az idősek bevételeik túlnyomó részét élelmiszerre fordítják, a kiszolgáltatott korosztályt érintették a legsúlyosabban az áremelkedések. Emellett a számukra kulcsfontosságú egészségügyi és szociális ellátórendszer is válságos állapotba került.

A folyamatok eredményeként ma több százezer idős ember kényszerül arra, hogy hónapról hónapra válasszon az élelmiszer, a gyógyszerek, a tűzifa és a rezsi kifizetése között. Ennek enyhítésére a kormány jövő év január elsejétől automatikus nyugdíjemelést vezet be, amelyet az érintetteknek nem kell külön igényelniük.

Kármán András hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormány rendkívül rossz állapotban vette át a költségvetést és a gazdaságot az előző kormánytól. Ahogy fogalmazott, az előző ciklusokban hatalmasra duzzadt a költségvetési hiány és az államadósság, mélyrepülésbe kezdett a forint, az Európa-rekorder infláció terheit pedig mindenki a saját pénztárcáján érezhette.