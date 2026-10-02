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Gazdaság

Beidézték Szijjártó Pétert: nemzetbiztonsági kérdésekről kell vallania a volt miniszternek hétfőn

Pénzcentrum/MTI
2026. október 2. 10:11

Jövő hétfőn hallgathatja meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert a kínai BYD-nél betöltött új felsővezetői pozíciója kapcsán. A Tisza-frakció azért kezdeményezte az ülés összehívását, mert véleményük szerint a volt tárcavezető gyors munkahelyváltása súlyos nemzetbiztonsági és összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel.

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Szijjártó Péter tizenkét éven át irányította a magyar diplomáciát, így az ország legérzékenyebb politikai és gazdaságdiplomáciai információihoz is hozzáférése volt. A Tisza-frakció szerint komoly aggályokra ad okot, hogy a volt miniszter a távozását követően szinte azonnal annál a külföldi óriásvállalatnál helyezkedett el, amellyel korábban ő maga tárgyalt, és kötött stratégiai megállapodást.

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Hivatali ideje alatt a volt tárcavezető személyesen szorgalmazta a BYD hazai projektjének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítását, valamint a kínai vendégmunkások vízumkérelmeinek gyorsított elbírálását. A külügyi dokumentumokból emellett kiderül, hogy a beruházáshoz több mint 70 milliárd forintos állami infrastruktúra-fejlesztés is társult.

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A korábbi miniszter idén júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a kínai autóipari óriásnál folytatja pályafutását, ahol jelenleg a külkapcsolatokért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik. A bizottsági meghallgatást szorgalmazó képviselők úgy vélik, a magyar társadalomnak joga van tisztán látni ebben a karrierváltás nyomán kialakult, morálisan is megkérdőjelezhető ügyben.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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