A magyarok továbbra is a gyorsabb és kiszámíthatóbb ellátás miatt fordulnak a magánegészségügy felé.
Hatalmas tévhitben él rengeteg magyar szemüveges: kevesen tudják az igazságot a 40 feletti látásromlásról
Az életkor előrehaladtával a látás élességének megváltozása elkerülhetetlen biológiai folyamat, amely a már meglévő fénytörési hibákra, például a rövidlátásra (myopia) is ráépül. Sokan szembesülnek azzal a kihívással, hogy a távoli éleslátás biztosítása mellett az olvasási távolság is fokozatosan csökken. Az Alensa szakértői szerint a modern optikai megoldások ma már zökkenőmentes átmenetet nyújtanak ezen komplex látásproblémák korrigálására.
Elterjedt tévhit, hogy a fiatalkorban kialakult rövidlátás teljes védelmet nyújt a későbbi öregszeműség (presbiópia) ellen. Az American Academy of Ophthalmology (AAO) szakmai összegzése szerint a valóságban a szem belső szerkezete, különösen a természetes szemlencse fokozatosan veszíti el rugalmasságát, miközben a sugárizmok akkomodációs ereje is gyengül. Ez a fiziológiai folyamat minden embernél törvényszerűen bekövetkezik 40-45 éves kor körül. A rövidlátók csupán annyi átmeneti előnyt élveznek, hogy a szemüveg levételével a fókuszpontjuk alapból közelebb esik a szemhez, így kisebb távolságból még tisztábban látják a betűket. Ugyanakkor a távoli és a közeli zónák egyidejű lefedése megfelelő optikai korrekció nélkül lehetetlenné válik, és az állandó szemüveg-levétel sem fenntartható vagy ergonomikus megoldás.
A két különböző fénytörési anomália együttes jelenléte speciális lencsekialakítást igényel. „A presbiópia nem betegség, hanem a szem természetes öregedési folyamata. Gyakori félreértés, hogy a rövidlátóknak nincs szükségük korrekcióra. Valójában náluk csupán a fókuszpont eltolódása miatt később válik feltűnővé a közeli élesség romlása, de a két funkció egyidejű kiszolgálására azonban a multifokális kialakítás a legtermészetesebb megoldás” – emeli ki Boros Mária, az Alensa Optika és webáruház optometristája.
Tévhitek a multifokális lencsékről: valóban megszokhatatlan?
A progresszív, azaz multifokális szemüveglencsékhez kapcsolódóan számos sztereotípia él a köztudatban. A leggyakrabban emlegetett félelmek közé tartozik a folyamatos szédülés, a lépcsőzés közbeni bizonytalanságérzet, a látótér szélén fellépő „hinta-effektus”, valamint a szűknek vélt olvasófolyosó. Bár a korai generációs lencsetervezéseknél a torzítások valóban hosszabb és nehézkesebb adaptációt követeltek meg a viselőtől, a számítógép-vezérelt, digitális felületmegmunkálás, azaz a FreeForm technológia forradalmasította a gyártást. A National Eye Institute kutatási és betegtájékoztató anyagai rámutatnak, hogy a modern progresszív korrekció hatékonyan biztosítja a folyamatos átmenetet a távoli, köztes és közeli zónák között, minimálisra csökkentve az adaptációs nehézségeket. A klinikai és biomechanikai megfigyelések alapján a páciensek döntő többsége néhány napon belül zökkenőmentesen hozzászokik az új vizuális viszonyokhoz. Az adaptáció sikerességének alapfeltétele a milliméterpontos illesztés, a helyes keretválasztás és a pontosan meghatározott egyéni dioptriaértékek megléte.
Technológiai precizitás és mindennapi vizuális kényelem
A modern multifokális szemüveglencsék látható választóvonal nélkül, fokozatmentesen biztosítják a tiszta látást a távoli zónától a köztes munkatávolságon át egészen a karnyújtásnyi olvasósávig. A digitális eszközök térnyerésével az úgynevezett köztes zóna szerepe kiemelten felértékelődött, hiszen a monitorok, táblagépek és műszerfalak éppen ebbe a 60–100 cm-es távolságba esnek. A Future Science OA szakfolyóiratban publikált átfogó szakirodalmi áttekintés szerint a képernyőhasználat okozta digitális szemterhelés mérséklésében és az éles köztes fókusz fenntartásában kulcsszerepet játszik a pontos optikai korrekció és a megfelelő ergonómia. Az egyéni használati szokásokhoz szabott csatornaszélesség és a fejlett kékfény-szűrő rétegek meggátolják a digitális szemfáradtság kialakulását és segítik a természetes látásélmény megőrzését. „A sikeres adaptáció kulcsa a pontos illesztés és a fejlett lencse dizájn. A mai progresszív lencséknél a látócsatornák átmenete lágyabb, így a szemmozgások és a fejmozgás természetes szinkronban maradnak” – tette hozzá Boros Mária, az Alensa optometristája.
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Globális adatok a látásromlásról és a látáskomfort támogatásáról
A World Health Organization (WHO) globális jelentése rámutat arra, hogy a nem vagy nem megfelelően korrigált fénytörési hibák, valamint a kezeletlen presbiópia világszerte több mint egymilliárd ember mindennapi tevékenységét és produktivitását korlátozzák. A megfelelően kalibrált progresszív lencsék alkalmazása az optikai tisztaság visszaadása mellett, közvetve járul hozzá a helyes ergonómiai testtartás megőrzéséhez is: megelőzi a monitor elé hajolást vagy a fej kényszertartását, ezáltal csökkenti a nyak-, váll- és hátizmok krónikus feszülését. Az szakértők kiemelik, hogy a multifokális megoldások kiválasztásakor a legfrissebb nemzetközi optometriai protokollokat érdemes követni. A tartós vizuális komfort alapja, hogy a lencse kialakítása pontosan a viselő egyéni pupilla távolságához, a keret dőlésszögéhez és a mindennapi munkafolyamatok távolság igényeihez legyen igazítva.
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