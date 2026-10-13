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Az őrizetben lévő Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, korábbi kulturális és innovációs miniszter érkezik a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a nyomozási bíró dönt a letartóztatásáról 2026. október 1-jén.
Gazdaság

Most érkezett: döntött a bíróság, letartóztatásban marad Hankó Balázs

Pénzcentrum
2026. október 13. 14:52

Október végéig biztosan letartóztatásban marad Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint egykori államtitkára, miután a Kecskeméti Törvényszék elutasította a fellebbezésüket. A gyanú szerint a politikusok több száz olyan állami támogatás kiosztásában működtek közre, amelyeket a valóságban a kormánypárt kampányának, illetve a kedvezményezettek magánéletének finanszírozására fordítottak - számolt be a Telex.

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Hankó Balázst és korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát október 1-jén helyezték letartóztatásba. A bíróság indoklása szerint az esetükben nemcsak a bűncselekmény megalapozott gyanúja áll fenn, hanem a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye is. Hozzájuk hasonlóan jelenleg is letartóztatásban van Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke, míg az ügy többi gyanúsítottja bűnügyi felügyelet alatt áll.

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A botrány még áprilisban robbant ki, miután a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő egyik munkatársa jelezte Molnár Áron színész-aktivistának egy nem nyilvános, közel 17 milliárd forintos kifizetési keret létezését. A nzyilvános fellépést követően az NKA kénytelen volt közzétenni a listát, amelyből kiderült, hogy a kormánypárthoz köthető alkotók kiugróan magas összegekhez jutottak. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) indított nyomozást, aminek eredményeként júniusban hat embert vettek őrizetbe.

Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint az összegek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították.

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Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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