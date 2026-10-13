Újabb front nyílhat az Európai Unióban a versenyképesség és a szabályozás körüli vitában.
Most érkezett: döntött a bíróság, letartóztatásban marad Hankó Balázs
Október végéig biztosan letartóztatásban marad Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint egykori államtitkára, miután a Kecskeméti Törvényszék elutasította a fellebbezésüket. A gyanú szerint a politikusok több száz olyan állami támogatás kiosztásában működtek közre, amelyeket a valóságban a kormánypárt kampányának, illetve a kedvezményezettek magánéletének finanszírozására fordítottak - számolt be a Telex.
Hankó Balázst és korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát október 1-jén helyezték letartóztatásba. A bíróság indoklása szerint az esetükben nemcsak a bűncselekmény megalapozott gyanúja áll fenn, hanem a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye is. Hozzájuk hasonlóan jelenleg is letartóztatásban van Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korábbi alelnöke, míg az ügy többi gyanúsítottja bűnügyi felügyelet alatt áll.
A botrány még áprilisban robbant ki, miután a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő egyik munkatársa jelezte Molnár Áron színész-aktivistának egy nem nyilvános, közel 17 milliárd forintos kifizetési keret létezését. A nzyilvános fellépést követően az NKA kénytelen volt közzétenni a listát, amelyből kiderült, hogy a kormánypárthoz köthető alkotók kiugróan magas összegekhez jutottak. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) indított nyomozást, aminek eredményeként júniusban hat embert vettek őrizetbe.
Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben, összesen 17,3 milliárd forint értékben használták fel az NKA vagyonát a törvényben meghatározott céloktól eltérően. A gyanú szerint az összegek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
Leállás jön több hazai banknál: szünetelhetnek az átutalások, akadozhatnak a kártyás fizetések és az ATM-ek is
A leállások az azonnali átutalásokat, a mobilbanki alkalmazásokat, egyes bankkártyás műveleteket és az ATM-szolgáltatásokat is érinthetik.
Ennyi támogatást kap egy egyedülálló szülő Ausztriában: letaglózó a szakadék a magyar rendszerhez képest – de mire elég az ottani pénz?
Ausztriában jelentős pénzbeli segítségre számíthatnak a gyermeküket egyedül nevelő szülők, mégis sokan kerülnek közülük nehéz anyagi helyzetbe.
Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, az észt Luminort.
Új követelményeket vezet be az Európai Unió a csomagolások összetételére, méretére, újrahasznosíthatóságára és jelölésére.
Megszületett a várva várt uniós döntés: újabb milliárdok érkezhetnek Magyarországra, az egyetemisták is örülhetnek
Az Európai Unió jóváhagyta 4,2 milliárd euró értékű, korábban befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára.
Újra az európai térképen Magyarország – beszámoló a Portfolio Back to Europe 2026 konferenciáról.
Még le sem zárultak a 23 ezer milliárd forintos sztrádakoncesszió felmondásával kapcsolatos tárgyalások, amikor a Mészáros-csoport újabb súlyos csapást szenvedett el.
Kármán András: egymillió magyar nyugdíjas él nélkülözésben, brutálisan megcsappant a nyugdíjkassza az elmúlt években
Közel egymillió magyar nyugdíjas él súlyos nélkülözésben a drasztikus élelmiszer-drágulás és a csökkenő nyugdíjkiadások miatt - mondta a miniszter egy videóban.
Iránykereséssel, kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a kissé megingott a nemzetközi befektetői hangulat miatt kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője...
Erősödött a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2026 augusztusában az építőipari termelés volumene 21,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Budapest több kerületében is akár hat-nyolc órás áramszünetekre kell készülni október 13-tól egészen a hétvégéig.
Kiadta friss jelentését az IMF: a korábban vártnál jobban teljesíthet a magyar gazdaság, erre számíthatunk
A Nemzetközi Valutaalap áprilisi 1,7 százalékos előrejelzéséhez képest 1,9 százalékra emelte a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó várakozását.
Több ezer milliárd forintnyi uniós pénz válhat elérhetővé, de a GKI szerint a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás korlátozott lehet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: Európa régióinak háromnegyede elnéptelenedhet, ezek a területek érintettek
Az EU régióinak 75 százalékában fogyhat a népesség 2050-ig. Brüsszelben a munkahelyek hiányáról és az uniós támogatások jövőjének kérdésével indult a Régiók Hete.
Hétfő estére vegyesen mozgott a forint: az euró és a dollár drágult, a svájci frank viszont olcsóbb lett.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.
Bár a magyar gazdaság szerkezeti adottságai viszonylag erősek, a költségvetési fegyelem lazulása és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika rontja az összképet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.