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Jó hírt kaptak a forintban megtakarítók: így zárta a keddet a magyar deviza

Pénzcentrum
2026. október 13. 19:45

Erősödött a forint kedden a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. Az euró jegyzése este 18 órakor 364,23 forintra csökkent a reggeli 364,74 forintról, miközben a dollár és a svájci frank árfolyama is lejjebb került.

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A magyar deviza a nap végére mindhárom főbb pénznemmel szemben erősebben állt, mint kedd reggel. A dollárért 325,50 forintot kellett fizetni este, szemben a reggeli 326,42 forinttal. A svájci frank jegyzése 390,75 forintra mérséklődött a reggeli 391,66 forintról.

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A kedvező napi mozgás ellenére a forint október eleje óta vegyes teljesítményt mutat. Az euróval szemben 0,7 százalékos erősödést ért el, a dollárral szemben ugyanakkor 0,4 százalékot, a svájci frankkal szemben pedig 0,9 százalékot veszített az értékéből.

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Az év elejéhez viszonyítva már kedvezőbb a kép. A forint az euróval szemben 5,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben 5,4 százalékkal erősebb. A dollárhoz képest jóval szerényebb, 0,6 százalékos erősödést tudott felmutatni.

A keddi árfolyammozgás tehát rövid távon kedvező volt a forint számára, az októberi teljesítmény azonban továbbra is attól függ, hogyan alakul a magyar deviza mozgása a nemzetközi piacokon.
Címlapkép: Getty Images
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