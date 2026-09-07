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Hiába ígérték, borul a papírforma: kiszivárgott iratok leplezték le, mikor indulhat be valójában Paks II
Akár két évet is csúszhat a Paks II. atomerőmű átadása egy kiszivárgott belső dokumentum szerint. A Roszatom építési ütemterve alapján a két új blokk 2032 helyett csak 2034 végére áll majd készen a próbaüzemre, így a létesítmény teljes üzembe helyezése jó eséllyel 2035-re tolódik.
A Politico birtokába jutott, orosz belső használatra szánt dokumentumból kiderül, hogy a magyar állam 2034. december 30-án veheti át próbaüzemre a második új blokkot, amikor is a projektet átadják a végső ellenőrzésekre. Ez jelentős csúszást jelent a korábbi hivatalos kommunikációhoz képest, amely a befejezést még 2031 és 2032 közé tette. Nemrég Magyar Péter is súlyos csúszásokra és megduplázódó költségekre figyelmeztetett az orosz projekt kapcsán. Szijjártó Péter ugyanakkor idén februárban még teljesen reálisnak nevezte ezt az eredeti határidőt.
A Roszatom érdemben nem kommentálta az értesüléseket, mivel a lap forrásvédelmi okokból nem mutatta meg nekik az iratot. Az orosz állami vállalat hivatalosan csupán annyit közölt, hogy a blokkok a magyar féllel egyeztetett időkereten belül elkészülnek, konkrét átadási dátumot azonban nem említettek.
A kiszivárgott ütemterv ugyanakkor a gyakorlatban is látható csúszásokat mutat. A Roszatom hivatalos tájékoztatása szerint az 5-ös blokk alapozása jelenleg 80 százalékos készültségű, és az év végére fejeződik be, miközben a 6-os blokknál még csak a munkagödör kiásása zajlik. A belső dokumentum alapján azonban a 6-os blokk betonozását már tegnap, 2026. szeptember 6-án meg kellett volna kezdeni.
Hasonló elmaradás látható az 5-ös blokk esetében is, ahol a betonozási munkálatok idén februári indulása a tervekhez képest csaknem egyéves csúszást jelent, hiszen azt a belső menetrend szerint eredetileg 2025 márciusában kellett volna elindítani.
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