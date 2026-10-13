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Gazdaság

Hivatalos: zöld utat kapott az OTP terjeszkedése, új régiót hódít meg a magyar bank

MTI
2026. október 13. 15:08

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, az észt Luminort. A magyar pénzintézet a tranzakcióval új piacra lép, nemzetközi jelenléte 14 országra bővül, teljes eszközállománya pedig mintegy 13 százalékkal növekszik. A brüsszeli testület szerint az ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat.

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Az Európai Bizottság az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete alapján kedden jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank Nyrt. felvásárolja, ezzel kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Holding AS felett. A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a bejelentett ügylet, mely a pénzügyi szolgáltatási ágazatot érinti, nem vet fel versenyjogi aggályokat, mivel a vállalatok tervezett ügyletből eredő együttes piaci pozíciója korlátozott marad.

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A bejelentett ügyletet egyszerűsített összefonódás-felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálták. Közölték: az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor. Az OTP a Luminor részvényeinek 100 százalékát vásárolja meg a Blackstone magántőkealap-konzorciumtól és a norvég DNB Banktól. A tranzakcióval az OTP belép a balti régióba, és ezzel nemzetközi jelenléte 14 országra bővül.

A Luminor a harmadik legnagyobb bankcsoport a Baltikumban, a felvásárlás nagyjából 13 százalékkal növeli az OTP teljes eszközállományát, miközben működésének részesedése az eurózónában 42 százalékról 50 százalékra emelkedik.

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Címlapkép: Getty Images
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