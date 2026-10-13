Új követelményeket vezet be az Európai Unió a csomagolások összetételére, méretére, újrahasznosíthatóságára és jelölésére.
Hivatalos: zöld utat kapott az OTP terjeszkedése, új régiót hódít meg a magyar bank
Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy az OTP Bank felvásárolja a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportját, az észt Luminort. A magyar pénzintézet a tranzakcióval új piacra lép, nemzetközi jelenléte 14 országra bővül, teljes eszközállománya pedig mintegy 13 százalékkal növekszik. A brüsszeli testület szerint az ügylet nem vet fel versenyjogi aggályokat.
Az Európai Bizottság az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete alapján kedden jóváhagyta, hogy a magyar OTP Bank Nyrt. felvásárolja, ezzel kizárólagos ellenőrzést szerezzen az észt Luminor Holding AS felett. A brüsszeli közlemény szerint az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a bejelentett ügylet, mely a pénzügyi szolgáltatási ágazatot érinti, nem vet fel versenyjogi aggályokat, mivel a vállalatok tervezett ügyletből eredő együttes piaci pozíciója korlátozott marad.
A bejelentett ügyletet egyszerűsített összefonódás-felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálták. Közölték: az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor. Az OTP a Luminor részvényeinek 100 százalékát vásárolja meg a Blackstone magántőkealap-konzorciumtól és a norvég DNB Banktól. A tranzakcióval az OTP belép a balti régióba, és ezzel nemzetközi jelenléte 14 országra bővül.
A Luminor a harmadik legnagyobb bankcsoport a Baltikumban, a felvásárlás nagyjából 13 százalékkal növeli az OTP teljes eszközállományát, miközben működésének részesedése az eurózónában 42 százalékról 50 százalékra emelkedik.
Leállás jön több hazai banknál: szünetelhetnek az átutalások, akadozhatnak a kártyás fizetések és az ATM-ek is
A leállások az azonnali átutalásokat, a mobilbanki alkalmazásokat, egyes bankkártyás műveleteket és az ATM-szolgáltatásokat is érinthetik.
Ennyi támogatást kap egy egyedülálló szülő Ausztriában: letaglózó a szakadék a magyar rendszerhez képest – de mire elég az ottani pénz?
Ausztriában jelentős pénzbeli segítségre számíthatnak a gyermeküket egyedül nevelő szülők, mégis sokan kerülnek közülük nehéz anyagi helyzetbe.
Az Országgyűlés 139 igen és 51 nem szavazattal elfogadta a gyermekek védelmét erősítő törvénymódosítást.
Megszületett a várva várt uniós döntés: újabb milliárdok érkezhetnek Magyarországra, az egyetemisták is örülhetnek
Az Európai Unió jóváhagyta 4,2 milliárd euró értékű, korábban befagyasztott kohéziós forrás felszabadítását Magyarország számára.
Újra az európai térképen Magyarország – beszámoló a Portfolio Back to Europe 2026 konferenciáról.
Még le sem zárultak a 23 ezer milliárd forintos sztrádakoncesszió felmondásával kapcsolatos tárgyalások, amikor a Mészáros-csoport újabb súlyos csapást szenvedett el.
Kármán András: egymillió magyar nyugdíjas él nélkülözésben, brutálisan megcsappant a nyugdíjkassza az elmúlt években
Közel egymillió magyar nyugdíjas él súlyos nélkülözésben a drasztikus élelmiszer-drágulás és a csökkenő nyugdíjkiadások miatt - mondta a miniszter egy videóban.
Iránykereséssel, kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a kissé megingott a nemzetközi befektetői hangulat miatt kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője...
Erősödött a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2026 augusztusában az építőipari termelés volumene 21,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Budapest több kerületében is akár hat-nyolc órás áramszünetekre kell készülni október 13-tól egészen a hétvégéig.
Kiadta friss jelentését az IMF: a korábban vártnál jobban teljesíthet a magyar gazdaság, erre számíthatunk
A Nemzetközi Valutaalap áprilisi 1,7 százalékos előrejelzéséhez képest 1,9 százalékra emelte a magyar gazdaság idei növekedésére vonatkozó várakozását.
Több ezer milliárd forintnyi uniós pénz válhat elérhetővé, de a GKI szerint a gazdasági növekedésre gyakorolt hatás korlátozott lehet.
Súlyos figyelmeztetés Brüsszelből: Európa régióinak háromnegyede elnéptelenedhet, ezek a területek érintettek
Az EU régióinak 75 százalékában fogyhat a népesség 2050-ig. Brüsszelben a munkahelyek hiányáról és az uniós támogatások jövőjének kérdésével indult a Régiók Hete.
Hétfő estére vegyesen mozgott a forint: az euró és a dollár drágult, a svájci frank viszont olcsóbb lett.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1269,29 pontos, 0,9 százalékos emelkedéssel, 142 940,29 ponton zárt hétfőn.
Bár a magyar gazdaság szerkezeti adottságai viszonylag erősek, a költségvetési fegyelem lazulása és a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika rontja az összképet.
Sorsdöntő napok jönnek Brüsszelben az uniós pénzek ügyében: egyetlen döntéssel megvághatják a magyar forrásokat
A javaslat szinte senkinek sem felel meg.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.