Hatalmas fordulat küszöbén a magyar napelemesek: már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat

A rendkívüli augusztusi hőség jelentősen megnövelte a hazai áramfogyasztást, miközben a Paksi Atomerőmű termelése a Duna alacsony vízállása miatt történelmi mélypontra zuhant. Az ellátásbiztonságot a megugró import és a naperőművek világrekordot jelentő teljesítménye garantálta, utóbbiak ugyanis a hazai áramtermelés több mint felét adták - írja a Portfolio.

Az idei augusztus a mérések kezdete óta a legmelegebb hónap volt Magyarországon. A tartós kánikula drasztikusan megnövelte a hűtési igényeket, így a villamosenergia-felhasználás 6,6 százalékkal haladta meg a 2025. augusztusi értéket. A szélsőséges időjárás és a klímaberendezések terjedése miatt 2026-ban ez már a harmadik olyan hónap volt a január és a június után, amikor az áramfogyasztás több mint 5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A hőhullám a hazai energiatermelést is komolyan próbára tette. A Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű termelése a hónap jelentős részében messze elmaradt a megszokottól, kihasználtsága 39 százalék alá esett, ami a működésének történetében páratlanul alacsony érték.

A kieső kapacitást a hazai gázerőművek is csak korlátozottan tudták pótolni, mivel a közel-keleti válság miatt megemelkedett világpiaci gázárak jelentősen megdrágították a gázalapú áramtermelést.

EZ IS ÉRDEKELHET A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk Magyarországra Évente visszatérő 42 fokos hőség, egyre gyakoribb trópusi éjszakák, fokozódó vízhiány és növekvő energiaterhelés – ilyen jövőt vetítenek előre a klímamodellek Magyarország számára.

A nukleáris energia visszaszorulásával párhuzamosan a napenergia sosem látott csúcsot döntött.

Az augusztusi hazai áramtermelés 52,3 százalékát a naperőművek adták, ami a rendelkezésre álló adatok alapján világrekordnak számít, megelőzve Kalifornia idén májusi eredményét is. A teljes havi országos áramfogyasztásnak már közel 40 százalékát a napelemek fedezték, miközben Paks részesedése 14 százalékra zsugorodott. A rendszer egyensúlyát a rohamosan terjedő akkumulátoros energiatárolók is támogatták, amelyek a napközben megtermelt áramot az esti fogyasztási csúcsidőszakra tették elérhetővé.

A paksi termeléskiesés miatt az áramimport aránya szokatlanul magasra, 27,1 százalékra ugrott augusztusban. Az év első nyolc hónapjának adataiból jól látszik, hogy a napenergia szerepe jelentősen megnőtt, egyre jobban megközelítve az atomerőmű termelési szintjét.

A megnövekedett importigény miatt ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy a 2022 óta tartó csökkenő trend megszakad, és a 2026-os év egészét tekintve ismét nőni fog Magyarország külföldi áramfüggősége.

Az augusztusi energiakrízis egyértelműen rávilágított a hazai villamosenergia-rendszer sebezhetőségére, egyúttal kiemelte a megújuló források diverzifikálásának fontosságát. Míg a hazai szél-, biogáz- és geotermikus energia hasznosítása egyelőre stagnál vagy alulfejlett, a jövőben ezek jelenthetik a stabilabb és olcsóbb alternatívát a hirtelen megugró importtal szemben.

Az energiapolitikai tervek már reagálnak is erre a helyzetre, hiszen a nap- és atomenergia mellett a kormányzat kiemelt célja a hazai szélerőművek, a geotermikus kapacitások és az energiatárolók fejlesztése, valamint a hálózat ehhez szükséges korszerűsítése.