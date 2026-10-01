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Nagyot koppant a magyar turizmus októberben: messziről elkerülik a külföldi turisták a magyar szállodákat - ez az oka
Jelentős visszaeséssel zárta az idei nyár utolsó hónapját a hazai turizmus, augusztusban ugyanis 7,3 százalékkal kevesebb vendég érkezett a szálláshelyekre, mint egy évvel korábban. A külföldi turisták száma ennél is drasztikusabban, 13 százalékkal zuhant, ami elsősorban az inflációt követő áremelkedés és az erős forintárfolyam együttes hatásának tudható be. A 2026-os szezont emellett egyértelműen a last-minute foglalások extrém térnyerése, a belföldi utazások időtartamának rövidülése, valamint a Balaton és az Alföld töretlen népszerűsége határozta meg - írja a Portfolio.
A nyár utolsó hónapja komoly csalódást hozott a hazai szálláshelyek számára. Az adatok alapján Magyarország némileg veszített a vonzerejéből, hiszen a belföldi vendégek száma 2,5, a külföldieké pedig 13 százalékkal maradt el a tavalyi bázistól.
A nagy szállodaüzemeltetők, köztük a Hunguest Hotels és a Danubius Hotels vezetői egyetértenek abban, hogy a külföldi turisták elmaradását egyértelműen az árazás alakulása okozta. A hazai szolgáltatók inflációkövető áremeléseit az erős forintárfolyam még tovább tetézte, ami a külföldiek számára összességében több mint 10 százalékos drágulást eredményezett. Ennek következtében sokan kedvezőbb árfekvésű célországokat választottak. Bár a nyár közepén volt egy rövid időszak, amikor a forint gyengült, ez már nem hozott többletforgalmat, mivel a nemzetközi utazásokat jellemzően hónapokkal előre lefoglalják.
A főváros és a vidék teljesítménye élesen elvált egymástól. Budapesten nem csökkent a külföldi vendégek száma, sőt az olyan nagy nemzetközi rendezvények, mint a Forma–1, kiemelkedő euróbevételt generáltak a szállodáknak. A nemzetközi piacelemzések alapján Budapest európai viszonylatban is az élmezőnyben végzett a szobaárak emelésében. A jövedelmezőséget azonban az erős forint itt is rontotta, így az euróban elért jelentős árbevétel-növekedés alig mutatkozott meg a forintban kimutatott eredményekben, miközben a szállodák működési költségei forintban merültek fel.
A vidéki szállodákból eközben elsősorban a szlovák, cseh, osztrák és német vendégek hiányoztak. Ezzel párhuzamosan megváltoztak a belföldi utazási szokások is. A 2026-os szezon legszembetűnőbb trendje az utazások hosszának rövidülése és a last-minute foglalások kiugró aránya volt. A magyarok átlagosan három éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, a főszezonban pedig rendszeressé vált, hogy a vendégek a foglalás leadását követő 72 órán belül már meg is érkeztek.
A Balatonnál felerősödött az egynapos, szállásfoglalás nélküli turizmus is, ami a szolgáltatók számára nehezen kiszámíthatóvá tette a forgalmat. A hazai utazók láthatóan nem szeretnének lemondani a kikapcsolódásról, ám a magasabb árak miatt inkább rövidebb időtartamra utaznak el. Az olykor 40 fok feletti hőség, majd a hirtelen érkező hűvösebb, borús időjárás ugyancsak ingadozóvá tette a keresletet.
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A nyár legnépszerűbb úti céljának a Balaton és az Alföld bizonyult, amelyek stabil vendégkört vonzottak. Hévíz ugyanakkor továbbra is küzd az egykor meghatározó orosz és ukrán vendégkör tartós hiányával, amit a tó infrastrukturális felújításának bizonytalanságai, valamint a víz hőmérsékletével kapcsolatos téves híresztelések is tetéztek.
Bár a sajtóban nagy visszhangot kapott a balatoni árvaszúnyog-invázió, a szállodaüzemeltetők szerint a helyzet korántsem volt drámai. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a rovarok teljesen ártalmatlanok, nem csípnek, jelenlétük pedig kifejezetten jó hatással van a tó vízminőségére. Ennek ellenére a turisztikai szakma kormányzati együttműködést sürget egy olyan összehangolt, hosszú távú megoldás kidolgozására, amely biztosítja a turisták zavartalan vendégélményét.
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