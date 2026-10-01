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Dubaj, Egyesült Arab Emírségek – 2024. február 16.: A FlyDubai Boeing 737 MAX 8 típusú repülőgépe az Egyesült Arab Emírségekbeli dubaji repülőtéren.
Utazás

Valóságos csoda a levegőben: megkéselte a kapitányt a másodpilóta, másodperceken múlt a tragédia

Pénzcentrum
2026. október 1. 11:44

A személyzet és az utasok akadályozták meg, hogy a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatának másodpilótája katasztrófát okozzon. A támadó megkéselte a kapitányt, aminek következtében a repülőgép alig fél perc alatt csaknem négyezer métert zuhant. A fedélzeten tartózkodók gyors közbelépésének köszönhetően a gép végül biztonságosan landolt Szaúd-Arábiában.

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Izraeli tisztviselők tájékoztatása szerint a Flydubai FZ1073-as járatán szerdán a másodpilóta megkéselte a kapitányt, majd megpróbálta megrongálni a műszerfalat. A sebesült pilóta, akit Netanjahu miniszterelnöki hivatala az indiai állampolgárságú Smit Machchharként azonosított, a padlón fekve, súlyos vérzése ellenére még ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját. Az utasok és a kabinszemélyzet ezután behatoltak a fülkébe és lefogták a támadót, így a fedélzeten utazó másik pilótapáros biztonságosan le tudta tenni a gépet a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén.

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A járaton 174-en utaztak, többségükben izraeli állampolgárok. A tabuki repülőtér tájékoztatása alapján sérüléseik miatt mindkét pilótát kórházba szállították. Az utasok több mint tízórás késéssel, egy mentesítő járattal érkeztek meg a Tel-Aviv melletti Ben-Gurion repülőtérre. Többen úgy nyilatkoztak, hogy valóságos csoda volt túlélni az esetet. Az egyik utas, Aszaf Radzsuan, aki maga is segített a támadó lefogásában, elmondta, hogy ilyen helyzetben az ember gondolkodás nélkül rohan, hogy megmentse a családja életét. A férfi homlokán a dulakodás látható nyomai látszódtak - közölte a Reuters.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök súlyos biztonsági incidensnek nevezte a történteket, és jelezte, hogy a másodpilótát a szaúdi hatóságok hallgatják ki. Izraeli tisztségviselők szerint a támadó ománi állampolgár, de Omán egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A támadás indítéka még nem ismert, a Flydubai közleményében pedig óva intett az elhamarkodott találgatásoktól.

Az eset nyomán Izrael bejelentette, hogy szigorítja az országba repülő járatok pilótáinak ellenőrzését. Doron Spielman, Netanjahu szóvivője kiemelte, hogy a jövőben minden Izraelbe tartó pilóta személyazonosságát előzetesen ellenőrzik és biztonsági átvilágításnak vetik alá. Az incidens különösen érzékeny időszakban történt, csupán néhány héttel az október 7-i támadásokat követő első izraeli választások előtt, amelyek kampányában a biztonságpolitika központi témának számít.

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Az Egyesült Arab Emírségek kormánya egyelőre nem fűzött kommentárt a történtekhez. A dubaji állami légitársaság csupán annyit közölt, hogy szóváltás alakult ki a pilótafülkében, míg az Emírségek légügyi hatósága szerint olyan biztonsági incidens történt a járaton, amelyet sikerült kezelni. Netanjahu vasárnap, egy ritka öbölállamokbeli látogatás során még Mohamed bin Zájid Ál Nahjan emirátusi elnökkel tárgyalt. A két ország a 2020-as diplomáciai rendezés óta szoros biztonsági és gazdasági együttműködést alakított ki.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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