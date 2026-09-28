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Megtakarítás

Kész, ennyi volt: napokon belül lejár a magyarok kedvenc állampapírja, komoly érvágás jön

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 12:34

Október 21-én lejár a kiemelkedően magas, 9,5 százalékos kamatot fizető 2026/H jelű magyar államkötvény, amellyel gyakorlatilag lezárul a lakossági állampapírok magas hozamú korszaka. A felszabaduló tőkét a megtakarítók már csak jóval alacsonyabb kamatszintek mellett tudják újrabefektetni, ami érezhető elmaradó kamatbevételt jelent.

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A heteken belül kifutó, fix kamatozású államkötvényt még 2023 januárjában, a 13 százalékos jegybanki alapkamat idején bocsátották ki. Ezzel az idénre várható utolsó, 6 százalék feletti hozamot biztosító lakossági befektetés is lejár.

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Az év hátralévő részében összesen húsz állampapír-sorozat ér a futamideje végére, ám ezek hozama már meg sem közelíti a korábbi csúcsokat. Október 21-én a 9,5 százalékos papír mellett egy 6,38 százalékos Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) is lejár, emellett október eleje és december vége között tizenhárom 6 százalékos MÁP Plusz sorozat kifizetése is megtörténik. Ezeken felül már csak néhány alacsonyabb kamatozású államkötvény, illetve kamatmentes Diszkont Kincstárjegy kifutása várható az idén - jelentette az Infostart.

A kifizetett összegeket a jelenlegi piaci környezetben már csak szerényebb hozamok mellett lehet lekötni. Az újonnan kibocsátott, hároméves FixMÁP évi 5,5 százalékos fix kamatot fizet, az új MÁP Plusz az első évben 5 százalékról indul és fokozatosan éri el a 6 százalékot, a változó kamatozású BMÁP pedig jelenleg 5,47 százalékos kamatot biztosít.

A hozamcsökkenés a gyakorlatban azt jelenti, hogy egymillió forint újrabefektetése esetén – például az 5,5 százalékos FixMÁP választásakor – évente 40 ezer forinttal kevesebb kamatbevétel keletkezik a korábbi csúcspapírhoz képest, ami három év alatt 120 ezer forintos kiesést eredményez a hozamban.

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Fontos tudnivaló, hogy a lejáratkor kifizetett pénz automatikus újrabefektetési megbízás hiányában kamatmentesen parkol a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlákon. A megtakarítóknak tehát aktívan kell intézkedniük, ha a jövőben is szeretnék gyarapítani a tőkéjüket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

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