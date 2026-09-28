Enyhe emelkedéssel kezdték a hétfői kereskedést az európai tőzsdék.
Kész, ennyi volt: napokon belül lejár a magyarok kedvenc állampapírja, komoly érvágás jön
Október 21-én lejár a kiemelkedően magas, 9,5 százalékos kamatot fizető 2026/H jelű magyar államkötvény, amellyel gyakorlatilag lezárul a lakossági állampapírok magas hozamú korszaka. A felszabaduló tőkét a megtakarítók már csak jóval alacsonyabb kamatszintek mellett tudják újrabefektetni, ami érezhető elmaradó kamatbevételt jelent.
A heteken belül kifutó, fix kamatozású államkötvényt még 2023 januárjában, a 13 százalékos jegybanki alapkamat idején bocsátották ki. Ezzel az idénre várható utolsó, 6 százalék feletti hozamot biztosító lakossági befektetés is lejár.
Az év hátralévő részében összesen húsz állampapír-sorozat ér a futamideje végére, ám ezek hozama már meg sem közelíti a korábbi csúcsokat. Október 21-én a 9,5 százalékos papír mellett egy 6,38 százalékos Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) is lejár, emellett október eleje és december vége között tizenhárom 6 százalékos MÁP Plusz sorozat kifizetése is megtörténik. Ezeken felül már csak néhány alacsonyabb kamatozású államkötvény, illetve kamatmentes Diszkont Kincstárjegy kifutása várható az idén - jelentette az Infostart.
A kifizetett összegeket a jelenlegi piaci környezetben már csak szerényebb hozamok mellett lehet lekötni. Az újonnan kibocsátott, hároméves FixMÁP évi 5,5 százalékos fix kamatot fizet, az új MÁP Plusz az első évben 5 százalékról indul és fokozatosan éri el a 6 százalékot, a változó kamatozású BMÁP pedig jelenleg 5,47 százalékos kamatot biztosít.
A hozamcsökkenés a gyakorlatban azt jelenti, hogy egymillió forint újrabefektetése esetén – például az 5,5 százalékos FixMÁP választásakor – évente 40 ezer forinttal kevesebb kamatbevétel keletkezik a korábbi csúcspapírhoz képest, ami három év alatt 120 ezer forintos kiesést eredményez a hozamban.
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Fontos tudnivaló, hogy a lejáratkor kifizetett pénz automatikus újrabefektetési megbízás hiányában kamatmentesen parkol a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlákon. A megtakarítóknak tehát aktívan kell intézkedniük, ha a jövőben is szeretnék gyarapítani a tőkéjüket.
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