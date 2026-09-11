Felfoghatatlan összegről rántották le a leplet: kiderült, hova teszi a vagyonát több mint egymillió magyar

Meghaladta az 1,2 milliót a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlák száma, a kezelt állampapír-állomány pedig átlépte a 11 ezer milliárd forintot.

Csak az idei évben már 80 ezren nyitottak hagyományos értékpapír- vagy Start-számlát - erről a Magyar Államkincstár számolt be közleményében. Ennek köszönhetően ma már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári számlával. A gyermekeknek szánt hosszú távú megtakarítások népszerűségét jól mutatja, hogy a meglévő számlák közül 463 ezer kifejezetten Start-számla.

Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke 2026-ban eddig közel 2 ezer milliárd forinttal gyarapodott. Ez a hazai pénzügyi szektorban is kiemelkedő bővülés, ami egyben azt is jelenti, hogy az állam által kibocsátott lakossági forint- és deviza-állampapírok közel 70 százalékát már közvetlenül a Kincstárnál tartják a befektetők.

A szolgáltatás vonzerejét a költségmentes számlavezetés és a teljes hazai állampapír-kínálat mellett a digitális platformok adják. Az ügyfelek döntő többsége ma már az online megoldásokat választja, így a számlanyitások 66 százalékát, a pénzügyi tranzakcióknak pedig a több mint 90 százalékát az interneten keresztül indítják.

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA