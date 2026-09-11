2026. szeptember 11. péntek Teodóra
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. november 28.Cégtábla a Magyar Államkincstár (MÁK) irodaháza bejáratánál a fõváros XI. kerületében, a Bartók Béla úton, ahol a Budapesti és Pest-megyei igazgatóság Állampénztári Iroda Kirendeltsége, Állampénztári
Megtakarítás

Felfoghatatlan összegről rántották le a leplet: kiderült, hova teszi a vagyonát több mint egymillió magyar

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 14:33

Meghaladta az 1,2 milliót a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlák száma, a kezelt állampapír-állomány pedig átlépte a 11 ezer milliárd forintot.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Csak az idei évben már 80 ezren nyitottak hagyományos értékpapír- vagy Start-számlát - erről a Magyar Államkincstár számolt be közleményében. Ennek köszönhetően ma már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári számlával. A gyermekeknek szánt hosszú távú megtakarítások népszerűségét jól mutatja, hogy a meglévő számlák közül 463 ezer kifejezetten Start-számla.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügyfeleknél lévő állampapírok összértéke 2026-ban eddig közel 2 ezer milliárd forinttal gyarapodott. Ez a hazai pénzügyi szektorban is kiemelkedő bővülés, ami egyben azt is jelenti, hogy az állam által kibocsátott lakossági forint- és deviza-állampapírok közel 70 százalékát már közvetlenül a Kincstárnál tartják a befektetők.

A szolgáltatás vonzerejét a költségmentes számlavezetés és a teljes hazai állampapír-kínálat mellett a digitális platformok adják. Az ügyfelek döntő többsége ma már az online megoldásokat választja, így a számlanyitások 66 százalékát, a pénzügyi tranzakcióknak pedig a több mint 90 százalékát az interneten keresztül indítják. 

címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
#befektetés #számla #megtakarítás #állampapír #online #pénzügy #mák #magyar államkincstár #lakossági pénzügyek #megtakarítások #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:48
16:32
16:16
16:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 10. 16:55
Megjött az ítélet: sok mindent újra kell húzni, hogy eurónk lehessen  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 11. 13:10
Meghosszabbították a közmédia átalakításért felelős miniszteri biztos kinevezését
Három hónappal tovább marad a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos Grósz Judit.
Holdblog  |  2026. szeptember 11. 12:12
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború új...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 11. 08:39
Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit nézi. De lehet, hogy a bankszámládon buksz el egy havi számlát
Ősszel sokan elkezdik figyelni a fűtést, a villanyt, a meleg vizet és a havi rezsit. Közben van egy...
ChikansPlanet  |  2026. szeptember 11. 08:00
Japán kutatók megoldhatták, ami évtizedek óta nem sikerült: műanyagot állítottak elő - mikroplasztik nélkül
Japán kutatók olyan műanyagot fejlesztettek, amely sós vízben néhány óra alatt, a szárazföldön pedig...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
2026. szeptember 11.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
2 hónapja
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
3
2 hónapja
Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?
4
2 hónapja
Tetemes vagyonnal köszönt le Sulyok Tamás: luxusnyugdíjas lesz a leváltott államfő
5
6 napja
6900 forintot ér ez az ezer forintos bankjegy: ettől különleges, ezt keresd rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 16:05
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 14:50
Üzemanyag-támogatást jelentett be Magyar Péter: ezek az autósok jogosultak, ennyit kapnak az államtól
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 16:29
Működik az új csodafegyver: már okositatókkal figyelik az állatokat