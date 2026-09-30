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Egy férfi egy benzinkútnál dízel üzemanyaggal tölti fel autóját.
Gazdaság

Súlyos lépést jelentett be Putyin: felrobbanhatnak a dízelárak, továbbra sem nyitja ki a csapot Oroszország

Pénzcentrum
2026. szeptember 30. 11:20

Oroszország október végéig meghosszabbította a dízelexportra vonatkozó tilalmat, ami tovább fokozza a nyomást az amúgy is feszült globális üzemanyagpiacon – közölte szerdán a moszkvai kormány.

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A döntés nem előzmény nélküli, hiszen Moszkva az elmúlt hónapokban többször is korlátozta a benzin- és dízelkivitelt a belföldi áremelkedés megfékezése, valamint az ukrán dróntámadások okozta finomítói kiesések kezelése érdekében.

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Augusztus végén a korlátozást szeptember végéig hosszabbították meg, most pedig újabb egy hónappal tolták ki a határidőt. A volt szovjet utódállamokba és Mongóliába irányuló, kormányközi megállapodásokon alapuló szállítások továbbra is kivételt képeznek - írja a Reuters.

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A lépés különösen jelentős, mivel Oroszország az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb dízelexportőre, ám a nyár folyamán már az exporttilalom elrendelése előtt is csökkentette a kivitelét.

A globális üzemanyagpiacon mindeközben érezhetően nő a feszültség. Az Egyesült Államokban a dízel ára rekordszintre, gallononként 6,50 dollár fölé ugrott, amit az iráni és az ukrajnai konfliktus miatti szállítási nehézségek fűtenek. Ez komoly politikai kockázatot jelent Donald Trump elnök számára a félidős választások előtt. Az Egyesült Királyságban szintén történelmi csúcsra emelkedett a gázolaj kiskereskedelmi ára az amerikai–izraeli–iráni konfliktus nyomán – közölte a RAC brit autós szövetség.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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