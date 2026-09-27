A 11 legfontosabb kérdés és válasz a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével kapcsolatban

Külön igénylés nélkül, automatikusan kapják meg az érintettek a 20 ezer forintos dízeltámogatást, amelynek első részletét 2026. szeptember 30-án utalják ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatalos tájékoztatója alapján összegyűjtöttük a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

A támogatás kifizetése rendkívül egyszerűen zajlik majd, a jogosultaknak ugyanis nem kell bonyolult nyomtatványokat kitölteniük vagy kérelmeket benyújtaniuk. Az összegeket a Magyar Államkincstár automatikusan folyósítja. A juttatás ütemezése szerint a teljes, 20 000 forintos támogatás első részletét 2026 kora őszén kapják meg a kedvezményezettek.

Korábban már bemutattuk a dízeltámogatásra való jogosultsággal összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat. Most pedig a dízeltámogatás összegét tartalmazó kifizetési utalványok postai kézbesítésével összefüggő legfontosabb kérdéseket és válaszokat összesítettük.

Nem kézbesítette a postás a dízeltámogatást. Mi a teendőm?

Ha a támogatás postai kézbesítése azért volt sikertelen, mert

a küldemény címzése vagy címe nem megfelelő, vagy a cím nem létező, a címhely azonosításra nem alkalmas, vagy az nem egyértelmű (jelzése: cím nem azonosítható), vagy

a címzett a címen nem ismert (jelzése: címzett ismeretlen), vagy

a címzett elköltözött (jelzés: elköltözött) vagy

a levélszekrénybe történő elhelyezéssel vagy személyes átadással történő kézbesítés vagy az értesítő hátrahagyása nem lehetséges (jelzése: kézbesítés akadályozott),

akkor a jogosult a NAV-hoz kizárólag 2026. október 15. és 2026. november 15. között új kézbesítési címet jelenthet be azonosítást követően a NAV Infóvonalának (1819) 2-es menüpontjában, személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain, e-Papíron vagy postai úton.

Ha a kézbesítés egyéb okból sikertelen, például azért, mert a címzett a küldeményt nem kereste, vagy átvételét megtagadta, új kézbesítési cím bejelentésére nincs lehetőség.

Mi történik, ha elmulasztottam az értesítőn szereplő átvételi dátumot?

Ha elmulasztotta az értesítőn szereplő átvételi dátumot, akkor a Kincstár a következő esedékes részlet kifizetésekor a korábban át nem vett összeget is kifizeti. Fontos, hogy az utolsó, 2026. december 7-ei kifizetést követően a Kincstár nem indít újabb kifizetést.

Mikor kaphatom meg a számomra postai úton feladott összeget?

A Kincstár a dízeltámogatás összegét négy részletben folyósítja, ennek megfelelően a Magyar Posta az utalványokat 2026. szeptember 30., 2026. október 30., 2026. november 13. és 2026. december 7. napján kézbesíti, illetve amennyiben a kézbesítés sikertelen, értesítőt hagy a címhelyen.

Meddig vehetem át a postán a kifizetési utalvány összegét?

Ha a kézbesítés az adott címen sikertelen, erről a címzett részére a kézbesítő hátrahagy egy értesítőt, amely tartalmazza, hogy a Magyar Posta a dízeltámogatás összegét tartalmazó utalványt melyik kézbesítési ponton, mely időpontig tartja a címzett vagy egyéb jogosult átvevő rendelkezésére.

A kifizetési utalvány összege az értesítő kiállítását követő 10. munkanapig átvehető. Amennyiben ez idő alatt a jogosult átvevő nem jelentkezik, akkor az őrzési idő leteltét követő munkanapon a Magyar Posta az utalványt a Kincstár részére visszaküldi.

Ki veheti át a dízeltámogatás összegét, ha a jogosult a kézbesítéskor nem tartózkodik a kézbesítési címen?

A kifizetési utalvány átvételére vonatkozó szabályok szerint, amennyiben a jogosult címzett nem tartózkodik a kézbesítési címen, a dízeltámogatás összege elsősorban az ott tartózkodó, utalványok átvételére jogosult meghatalmazott részére kerül kézbesítésre.

Ha sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen, akkor az utalvány az ott tartózkodó helyettes átvevőnek is kézbesíthető.

Helyettes átvevőnek minősül a címzett 14. életévét betöltött, Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott gyermek, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, továbbá a címhelyen lévő ingatlan bérbeadója vagy a címzett szállásadója, ha az természetes személy).

Hogyan adható meghatalmazás az utalvány átvételére?

A címzett a Magyar Postán adhat meghatalmazást a dízeltámogatásként számára érkező kifizetési utalvány összegének átvételére más személy részére. A meghatalmazás szólhat kizárólag ezen utalvány átvételére, de szólhat valamennyi utalvány átvételére is.

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A meghatalmazás adható:

közokiratban,

Postai szolgáltatóhely erre feljogosított képviselője vagy a Magyar Posta adott utalvány összegének kézbesítését ellátó alkalmazottja előtt, írásban,

a Posta honlapján elérhető eMeghatalmazás üzleti alkalmazás útján.

Az eMeghatalmazást a Magyar Posta abban az esetben fogadja el, ha a meghatalmazó az eMeghatalmazás üzleti alkalmazás használata során rögzítendő adatként a Magyar Posta által elvárt valamennyi adatot hiánytalanul megadja, és az eMeghatalmazás üzleti alkalmazás által sikeres rögzítésről naplózott visszaigazolást kap.

Milyen adatokat kell tartalmaznia a meghatalmazásnak?

A meghatalmazásnak tartalmaznia kell:

a meghatalmazó és a meghatalmazott teljes nevét, személyazonosító adatait (születési helyét, születési idejét, anyja nevét);

azt a címet, amelyre érkező utalvány átvételére a meghatalmazást adja,

a meghatalmazó aláírását,

a meghatalmazás alapján kézbesítendő utalványok körét,

egy esetre szóló meghatalmazás esetén annak az utalványnak az azonosítószámát vagy feladójának elnevezését, amelynek átvételére a meghatalmazást adták,

a meghatalmazás keltét (hely, idő).

Adhatok-e a dízeltámogatás összegét tartalmazó utalvány átvételére teljes bizonyító eredetű magánokiratban meghatalmazást?

Az utalvány összegének átvételére teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazás nem adható.

Postahelyen történő utalványkifizetés esetén hogyan igazolhatom, hogy helyettes átvevőként jogosult vagyok átvenni az összeget?

Amennyiben az utalvány kifizetése postahelyen történik helyettes átvevő részére, a Posta az utalvány címadatainak és a helyettes átvevő címadatainak ellenőrzését is elvégzi. A helyettes átvevőnek a kézbesítési okiraton aláírása mellett az átvételi jogosultságának jogcímét (pl. férj) is fel kell tüntetnie.

Az utalvány kézbesítésekor a megjelölt személy csak akkor tekinthető helyettes átvevőnek, ha az utalvány címzésében megjelölt címmel azonos a lakcíme, amelyet a kifizetéskor az ennek igazolására alkalmas, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell igazolnia.

A Magyar Posta személyazonosságot igazoló okmány bemutatását minden esetben kéri a személyazonosság igazolása céljából és a Magyar Posta a személyazonosság igazolása során a személyazonosságot igazoló okmány elnevezését, betűjelét és számát a kézbesítési okiratra feljegyzi.

Értesítést kaptam kifizetési utalvány érkezéséről. Mit kell vinnem a postára az átvételéhez?

Az átvételhez személyi azonosságot igazoló okmány (például személyi igazolvány vagy útlevél) és a lakcímet hatóságilag igazoló okirat (például lakcímkártya) szükséges, továbbá a gyorsabb ügyintézés érdekében célszerű magával vinnie a postás által hagyott értesítőt is.

Az utalvány összegének átvételkor szükséges-e az átvevő aláírása?

Az utalvány összegének átvételét a címzettnek vagy egyéb jogosult átvevőnek az utalványon a kifizetés napjának, átvételi jogosultság jogcímének (helyettes átvevő esetén pl. „férj”, meghatalmazott, közvetett kézbesítő esetén: „mh”, címzett esetén: „ctt”) feltüntetésével és teljes névaláírással (vezeték- és utónév) kell elismernie. Amennyiben az átvevő aláírása olvashatatlan, a kézbesítő kérheti az átvevő nevének olvasható formában történő feltüntetését is.