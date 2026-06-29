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Megdöbbentő, mire jutottak a tudósok az európai hőhullámról: ilyenre korábban esély sem lett volna

Pénzcentrum
2026. június 29. 12:47

A júniusi európai hőhullám ember okozta klímaváltozás nélkül gyakorlatilag nem következhetett volna be – állítja egy friss nemzetközi kutatás. A tudósok szerint a szélsőséges hőség ma már sokszor gyakoribb, mint néhány évtizeddel ezelőtt, miközben Európa gyorsabban melegszik, mint a világ többi része. A szakértők szerint a kontinensnek sürgősen alkalmazkodnia kell az egyre gyakoribb extrém időjárási eseményekhez, írja a 1News.

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A júniusban Európát sújtó rekordmeleg ember okozta klímaváltozás nélkül gyakorlatilag lehetetlen lett volna – erre a következtetésre jutott a World Weather Attribution (WWA) kutatócsoport frissen közzétett gyorsvizsgálata. A kutatók szerint az extrém hőség nagyjából kétszázszor valószínűbb napjainkban, mint húsz évvel ezelőtt, míg az 1970-es évek közepének éghajlati viszonyai között ilyen esemény gyakorlatilag nem fordulhatott volna elő.

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Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és több más európai országban is tartósan 40 Celsius-fok feletti nappali hőmérsékleteket mértek, miközben az éjszakák sem hoztak enyhülést. A magas páratartalom tovább fokozta a hőség egészségügyi kockázatait.

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A tanulmány szerint egy hasonló hőhullám 1976 júniusában nappal átlagosan 3,5 Celsius-fokkal, éjszaka pedig 2,4 Celsius-fokkal lett volna hűvösebb. Még a 2003-as, rendkívüli európai hőséghez képest is jelentős különbséget találtak: akkor nappal mintegy 2, éjszaka pedig 1,3 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékletek alakultak volna ki.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a mostani hőhullám során vizsgált 850 európai város közel felében rekordot döntött vagy rekordközeli szintet ért el az úgynevezett hőstressz-index, amely a hőmérséklet és a páratartalom együttes hatását méri. Ez az érték közvetlenül összefügg az emberi szervezet hőterhelésével és a hőség egészségügyi következményeivel.

A WWA szerint ez lehetett a valaha mért legsúlyosabb hőhullám és egyben a legintenzívebb párás hőségesemény Európa érintett térségében.

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A szakértők emlékeztetnek arra is, hogy Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense: az 1980-as évek óta kétszer olyan gyors ütemben emelkedik az átlaghőmérséklet, mint a globális átlag. A kontinens számos országában a szélsőséges hőség kezelésére alkalmas infrastruktúra – például a légkondicionálás – továbbra sem elterjedt, ezért a lakosság különösen sérülékeny az egyre gyakoribb hőhullámokkal szemben.

A kutatás szerint a mostani extrém időjárási esemény kialakulásában az El Niño éghajlati jelenség nem játszott szerepet. A tudósok úgy vélik, az alkalmazkodás mellett az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése is elengedhetetlen, mert a hasonló hőhullámok a jövőben várhatóan egyre gyakrabban fordulnak majd elő.
Címlapkép: Getty Images
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