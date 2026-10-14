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Brutál áron érkezik a Lush adventi kalendáriuma 2026-ban: ezt kapod majdnem 100 ezer forintért - megéri?

Pénzcentrum
2026. október 14. 14:30

Idén 99 790 forintot kell fizetni a Lush idei adventi kalendáriumáért. A csomagban 25 termék kapott helyet, a fürdőbombák és tusfürdők mellett testápoló, ajakradír, parfüm és még zokni is található benne. A kínálatban tíz olyan termék is szerepel, amely kizárólag ebben az ajándékcsomagban érhető el.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Lush 2026-os adventi kalendáriuma nem a hagyományos, csokoládéval töltött változatokkal versenyez: a közel százezer forintos csomag elsősorban azoknak szólhat, akik kedvelik a márka fürdő- és testápolási termékeit. A termék a hivatalos magyar webshopban előrendelhető, ára 99 790 forint.

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A kalendárium 25 meglepetést tartalmaz, köztük több, a márka kínálatából ismert terméket és néhány kizárólag ebben a csomagban elérhető darabot. A fürdőzéshez például a Snowdrift, a Silent Night és a Christmas Tree fürdőbombák kerültek a válogatásba, de a Carrot és a Honey Bear fürdőbomba is helyet kapott benne.

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A tusfürdők között megtalálható a Sticky Dates, a Chocolate Orange, a North Pole és a S'mores változat is. A csomag emellett ajakradírt, habfürdőt, szappanokat és testápolót is tartalmaz. A különlegesebb tételek közé tartozik a Santa's Favourite testpermet, a Snowcake & Rose parfüm, valamint az Once Upon A Time illatgyertya.

Az adventi kalendárium. Forrás: LushAz adventi kalendárium. Forrás: Lush

A kalendáriumban nem kizárólag kozmetikumok vannak: egy pár, a márka állatkísérletek elleni üzenetét hordozó zokni is része a csomagnak. A 25 termékből tíz kizárólag ebben az összeállításban kapható, köztük egyes fürdőbombák, a Celebrate habfürdő és a karácsonyi illatgyertya.

Megéri közel 100 ezer forintot költeni rá?

A 99 790 forintos vételár komoly kiadás egy adventi kalendáriumért. A vásárlás előtt ezért érdemes azt is mérlegelni, hogy a csomagban szereplő termékek közül hányat használnánk rendszeresen, illetve mennyire fontosak a kizárólag ebben a válogatásban elérhető darabok.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Aki elsősorban néhány konkrét tusfürdőt vagy fürdőbombát szeretne kipróbálni, annak olcsóbb lehet a kedvenc termékeit külön megvásárolni. A kalendárium azoknak lehet érdekesebb, akik többféle terméket szeretnének kipróbálni, és az adventi meglepetésekért is hajlandók fizetni.

A végső kérdés így nem pusztán az, hogy hány terméket rejt a doboz, hanem az is, hogy a 25 meglepetésből mennyi jelent valódi értéket a vásárlónak. A közel százezer forintos ár mellett ez különösen fontos szempont lehet az ünnepi kiadások tervezésekor.
Címlapkép: Getty Images
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