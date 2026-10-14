Brutál áron érkezik a Lush adventi kalendáriuma 2026-ban: ezt kapod majdnem 100 ezer forintért - megéri?

Idén 99 790 forintot kell fizetni a Lush idei adventi kalendáriumáért. A csomagban 25 termék kapott helyet, a fürdőbombák és tusfürdők mellett testápoló, ajakradír, parfüm és még zokni is található benne. A kínálatban tíz olyan termék is szerepel, amely kizárólag ebben az ajándékcsomagban érhető el.

A Lush 2026-os adventi kalendáriuma nem a hagyományos, csokoládéval töltött változatokkal versenyez: a közel százezer forintos csomag elsősorban azoknak szólhat, akik kedvelik a márka fürdő- és testápolási termékeit. A termék a hivatalos magyar webshopban előrendelhető, ára 99 790 forint.

A kalendárium 25 meglepetést tartalmaz, köztük több, a márka kínálatából ismert terméket és néhány kizárólag ebben a csomagban elérhető darabot. A fürdőzéshez például a Snowdrift, a Silent Night és a Christmas Tree fürdőbombák kerültek a válogatásba, de a Carrot és a Honey Bear fürdőbomba is helyet kapott benne.

A tusfürdők között megtalálható a Sticky Dates, a Chocolate Orange, a North Pole és a S'mores változat is. A csomag emellett ajakradírt, habfürdőt, szappanokat és testápolót is tartalmaz. A különlegesebb tételek közé tartozik a Santa's Favourite testpermet, a Snowcake & Rose parfüm, valamint az Once Upon A Time illatgyertya.

Az adventi kalendárium. Forrás: Lush

A kalendáriumban nem kizárólag kozmetikumok vannak: egy pár, a márka állatkísérletek elleni üzenetét hordozó zokni is része a csomagnak. A 25 termékből tíz kizárólag ebben az összeállításban kapható, köztük egyes fürdőbombák, a Celebrate habfürdő és a karácsonyi illatgyertya.

Megéri közel 100 ezer forintot költeni rá?

A 99 790 forintos vételár komoly kiadás egy adventi kalendáriumért. A vásárlás előtt ezért érdemes azt is mérlegelni, hogy a csomagban szereplő termékek közül hányat használnánk rendszeresen, illetve mennyire fontosak a kizárólag ebben a válogatásban elérhető darabok.

Aki elsősorban néhány konkrét tusfürdőt vagy fürdőbombát szeretne kipróbálni, annak olcsóbb lehet a kedvenc termékeit külön megvásárolni. A kalendárium azoknak lehet érdekesebb, akik többféle terméket szeretnének kipróbálni, és az adventi meglepetésekért is hajlandók fizetni.

A végső kérdés így nem pusztán az, hogy hány terméket rejt a doboz, hanem az is, hogy a 25 meglepetésből mennyi jelent valódi értéket a vásárlónak. A közel százezer forintos ár mellett ez különösen fontos szempont lehet az ünnepi kiadások tervezésekor.