Közel egymillió magyar nyugdíjas él súlyos nélkülözésben a drasztikus élelmiszer-drágulás és a csökkenő nyugdíjkiadások miatt - mondta a miniszter egy videóban.
Ledobta a bombát Vitézy Dávid: feljelentést tettek Mészáros Lőrinc cége ellen
Rövid időn belül a második óriásprojektjét veszítette el Mészáros Lőrinc, ugyanis az autópálya-koncesszió után a Tisza-kormány a Déli körvasút 337 milliárd forintos szerződését is felmondta. A döntés hátterében súlyos, teljes uniós forrásmegvonást eredményező szabálytalanságok állnak. Vitézy Dávid közlekedési miniszter büntetőfeljelentést tett, a lépés pedig megpecsételheti a felcsúti üzletember vasútépítő cégének sorsát - írja a 24.hu.
Még le sem zárultak a 23 ezer milliárd forintos sztrádakoncesszió felmondásával kapcsolatos tárgyalások, amikor a Mészáros-csoport újabb súlyos csapást szenvedett el.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt.-nek le kell vonulnia az ország jelenlegi legnagyobb vasúti beruházásáról, a Déli körvasút építkezéséről.
A nettó 337 milliárd forintos, uniós forrásból finanszírozott projekt közbeszerzése során az Európai Unió ellenőrei olyan mértékű szabálytalanságokat tártak fel, amelyek a támogatás teljes megvonását vonták maguk után. Vitézy tájékoztatása szerint az előző, Orbán vezette kormány már idén januárban értesült a problémáról, de nem lépett az ügyben.
A Tisza-kormány minisztere a beruházás leállítása és az új közbeszerzési eljárás kiírása mellett közbeszerzési kartell és költségvetési csalás gyanújával büntetőfeljelentést is tett. A szerződésbontás piaci források szerint végzetes lehet az elmúlt években piacvezetővé vált V-Híd Zrt. számára.
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A vasúti megbízás elvesztése önmagában is hatalmas érvágás, ám ha a céget közbeszerzési kartellezés miatt elmarasztalják, a jogszabályok értelmében öt évre kizárhatják az összes jövőbeli állami pályázatból.
Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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