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Női kéz bankkártyát helyez be a bankautomatába (ATM), hogy hozzáférjen a bankszámla-szolgáltatásokhoz a városban. Készpénzfelvétel, számlák kifizetése, számlaegyenleg ellenőrzése, pénzátutalás, valutaváltás az ATM-ben. Önkiszolg
Megtakarítás

Trükkös ATM-ekre csapott le a hatóság: fontos dolgot titkoltak el a pénzfelvevők elől

Pénzcentrum
2026. október 14. 12:28

Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a bankautomatákat (ATM) üzemeltető Euronetre. A GVH feltárta, hogy a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést és az eljárásának megindítását követően módosította az ATM-ek kezdőképernyőjét, nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is. 

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A Gazdasági Versenyhivatal 2025 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást az Euronet Banktechnikai Kft.-vel (Euronet) szemben, mert észlelte, hogy a cég a bankautomaták kezdőképernyőjén kizárólag a „készpénz és egyenleg”, illetve az „egyéb” lehetőségeket ajánlotta fel a fogyasztók számára.

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A GVH gyanúja szerint az Euronet ezzel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, mintha a készpénzfelvételre és az egyenleg-lekérdezésére kizárólag csak együttesen, mindkét szolgáltatás díjának megfizetésével lenne lehetőség, annak ellenére, hogy az „egyéb” kategórián belül külön is igénybe vehetik az egyes szolgáltatásokat.

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Az Euronet 2023. július 5. és 2025. március 26. között megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott azzal, hogy az általa üzemeltetett ATM-ek nyitófelületén nem tüntette fel azt a tényt, hogy készpénzfelvételre és egyenleg-lekérdezésre egymástól elkülönülten is van lehetőség.

A cég elismerte a jogsértést és közvetlenül a GVH eljárásának megindítását követően módosította az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjét. Ezt nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is megtette. Továbbá az Euronet a fogyasztóknak szóló tájékoztatót helyezett el a weboldalán. Mindezeket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa 63 millió 112 ezer forint bírságot szabott ki a vállalkozásra, amit 30 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésbe.

A nemzeti versenyhatóság az ügy kapcsán arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a bankautomaták használatakor minden esetben körültekintően járjanak el, tájékozódjanak a várható költségekről, különösen akkor, ha az ATM-et külföldön használják, illetve nem a kártyakibocsátó bankjuk szolgáltatását veszik igénybe.

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Címlapkép: Soós Lajos, MTI/MTVA 
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