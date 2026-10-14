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Trükkös ATM-ekre csapott le a hatóság: fontos dolgot titkoltak el a pénzfelvevők elől
Több mint 63 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa a bankautomatákat (ATM) üzemeltető Euronetre. A GVH feltárta, hogy a cég megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjén elérhető funkciók megjelenítésével, illetve elrejtésével. A vállalkozás elismerte a jogsértést és az eljárásának megindítását követően módosította az ATM-ek kezdőképernyőjét, nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást az Euronet Banktechnikai Kft.-vel (Euronet) szemben, mert észlelte, hogy a cég a bankautomaták kezdőképernyőjén kizárólag a „készpénz és egyenleg”, illetve az „egyéb” lehetőségeket ajánlotta fel a fogyasztók számára.
A GVH gyanúja szerint az Euronet ezzel azt a benyomást kelthette a fogyasztókban, mintha a készpénzfelvételre és az egyenleg-lekérdezésére kizárólag csak együttesen, mindkét szolgáltatás díjának megfizetésével lenne lehetőség, annak ellenére, hogy az „egyéb” kategórián belül külön is igénybe vehetik az egyes szolgáltatásokat.
Az Euronet 2023. július 5. és 2025. március 26. között megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott azzal, hogy az általa üzemeltetett ATM-ek nyitófelületén nem tüntette fel azt a tényt, hogy készpénzfelvételre és egyenleg-lekérdezésre egymástól elkülönülten is van lehetőség.
A cég elismerte a jogsértést és közvetlenül a GVH eljárásának megindítását követően módosította az általa üzemeltetett ATM-ek kezdőképernyőjét. Ezt nemcsak Magyarországon, hanem több környező országban is megtette. Továbbá az Euronet a fogyasztóknak szóló tájékoztatót helyezett el a weboldalán. Mindezeket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa 63 millió 112 ezer forint bírságot szabott ki a vállalkozásra, amit 30 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésbe.
A nemzeti versenyhatóság az ügy kapcsán arra hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a bankautomaták használatakor minden esetben körültekintően járjanak el, tájékozódjanak a várható költségekről, különösen akkor, ha az ATM-et külföldön használják, illetve nem a kártyakibocsátó bankjuk szolgáltatását veszik igénybe.
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Címlapkép: Soós Lajos, MTI/MTVA
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