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Óriási botrány a magyar hatóságnál: bennfentes infók szivárogtak ki, fegyelmi indult a csúcson
Többmilliárd forintos bírságkedvezményekkel, belső feszültségekkel és érzékeny információk kiszivárogtatásával küzd a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A szervezet a pervesztések elkerülése érdekében az elmúlt években stratégiát váltott, ami felértékelte a hivatallal jó kapcsolatot ápoló ügyvédek szerepét. Mindez egy jelenleg is zajló független szervezeti átvilágításhoz, valamint egy idén tavaszi fegyelmi eljáráshoz vezetett a hatóság felső vezetésében - írta meg a Telex.
Egy magyar versenyjogi ügyvéd a közelmúltban azzal kereste meg potenciális ügyfelét, hogy nem hivatalos úton, egy belső tisztviselőtől előre értesült az ellenük készülő versenyfelügyeleti eljárásról. Az eset egy súlyos problémára világít rá, miszerint a GVH-tól érzékeny információk szivároghatnak ki egyes piaci szereplőknek, még mielőtt az érintett cégek hivatalos értesítést kapnának. Szakmai információk szerint ráadásul nem egyedi esetről van szó. Létezik egy szűk, kedvezményezett ügyvédi kör, amelynek tagjai előre értesülnek a vizsgálatokról, így lépéselőnybe kerülnek a versenytársaikkal szemben. Ez a gyakorlat éppen az esélyegyenlőség felett őrködő hatóságot teszi a piaci verseny torzítójává.
A jelenség szorosan összefügg a GVH 2020-ban, Rigó Csaba elnökségével indult stratégiaváltásával. A hatóság vezetője egy 2026 elején kiadott beszámolóban is megerősítette, hogy a bizonytalan kimenetelű pereskedés helyett az egyezségre és az együttműködésre helyezik a hangsúlyt. Ha egy vállalkozás beismeri a jogsértést és lemond a jogorvoslati jogáról, jelentős engedményeket kaphat. Bár a hivatal ezt az eljárások hatékonyságával indokolja – mivel a bíróságon megtámadott határozatok aránya a korábbi 40–60 százalékról 20 százalék alá esett –, a megegyezések ára hatalmas. Csak Rigó első elnöki ciklusában összesen 21 milliárd forintnyi bírságot engedtek el a vállalkozásoknak.
Szakértők és belső források szerint az egyezkedések valódi oka, hogy a szervezet fokozatos átpolitizálódása és szakmai leépülése miatt a hivatal a 2010-es évektől kezdve egyre több pert veszített el. Míg 2010 előtt az esetek 95 százalékában a hatóság javára döntött a bíróság, ez az arány később jelentősen romlott. A vezetőség el akarta kerülni az újabb jogi kudarcokat, az egyezségekre építő új irányvonal viszont rendkívüli módon felértékelte a megfelelő kapcsolatokkal rendelkező ügyvédek szerepét.
A GVH és a kedvezményezett jogászok között sajátos szimbiózis alakult ki, aminek során az ügyvédek a bennfentes információk révén ügyfeleket szereztek, cserébe pedig jelenlétükkel és szponzorációjukkal legitimálták a hatóság – kritikus hangokat gyakran mellőző – rendezvényeit. Ez az összefonódás különösen Tóth András, a Versenytanács elnöke körül vált látványossá. A vezető által alapított civil és szakmai szervezetek eseményein ugyanis rendszeresen feltűntek támogatóként azok az ügyvédi irodák, amelyek a GVH előtti eljárásokban képviselték az ügyfeleiket.
A belső feszültség idén odáig fajult, hogy áprilisban a Versenytanács hét tagja fegyelmi eljárást kezdeményezett Tóth András ellen. A kezdeményezés hátterében részben az a gyanú áll, hogy a vezető hivatali erőforrásokat és alkalmazottakat is felhasznált a saját szervezetei működtetéséhez.
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A versenyhatóság hivatalos kommunikációjában tagadja a vádakat. Állításuk szerint a belső eljárásrendjük teljes mértékben kizárja az információszivárgást, a pervesztések számának növekedését pedig vitatják. A vezetéshez köthető összeférhetetlenségi aggályokat azzal hárították el, hogy az érintettek minden esetben az integritási szabályok szigorú betartásával jártak el. A helyzet súlyosságát ugyanakkor jól mutatja, hogy a GVH a legutóbbi megkeresésekre már úgy reagált, hogy egy jelenleg is zajló, független szervezeti átvilágítás lezárultáig nem ad ki további tájékoztatást az ügyben.
Címlapkép: Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke beszédet mond a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) IV. Nemzeti Szabályozói Konferenciáján a Budapest Kongresszusi Központban 2025. október 16-án. MTI/Kovács Attila
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