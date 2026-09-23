Nem vették őrizetbe, szabadlábon marad Matolcsy György: így áll most az ügy, amiben gyanúsított

Kedden hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét, valamint hat további személyt. A büntetőeljárás egy 2023-as ügyhöz kapcsolódik, amelyben a gyanú szerint a jegybank korábbi vezetése megzsarolta az Erste Bankot. A kihallgatásokat házkutatások kísérték, az érintettek azonban szabadlábon védekezhetnek - számolt be a Telex.

A gyanúsítottakat nem állították elő, mindannyian idézésre jelentek meg a hatóságnál. A nyomozók mind a hét érintettnél házkutatást tartottak, és az informatikai eszközeikről adatokat mentettek le. A nyomozás még idén tavasszal, az MNB jelenlegi vezetésének feljelentése nyomán indult el, miután a rendőrség az elmúlt hónapokban a jegybanktól és az Erste Banktól is dokumentumokat szerzett be.

Az eljárás előzménye Simor András korábbi jegybankelnök tavaszi nyilatkozata. Elmondása szerint 2023 decemberében az MNB pénzügyi felügyeletért felelős akkori alelnöke behívatta Jelasity Radovánt, az Erste Bank Magyarország vezérigazgatóját, és közölte vele, hogy amíg Simor a bécsi Erste Group felügyelőbizottságának tagja marad, a bankfelügyelet rendkívül szigorúan és kellemetlenül fog eljárni a hazai hitelintézettel szemben. Bár Simor hetekkel később lemondott tisztségéről, az Erste pedig bizonyíték hiányában nem fordult a hatóságokhoz, a tavaszi interjú megjelenése után a jegybank új vezetése belső vizsgálatot indított, ami végül a feljelentéshez vezetett.

Matolcsy György egy kedden közzétett videóban hamis mesének nevezte a vádakat, amelyek szerinte tényszerűen nem állják meg a helyüket. Kijelentette, hogy ha történt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, így utasítást sem adhatott a fenyegetésre.

Hangsúlyozta, hogy a jegybank működési rendje alapján is elképzelhetetlen az ilyen jellegű nyomásgyakorlás, amit szerinte az is bizonyít, hogy az Erste vezetői maguktól nem indítottak eljárást.

Az osztrák bankcsoport magyar leányvállalata korábban hivatalosan annyit közölt az üggyel kapcsolatban, hogy az elmúlt időszakban többször is érte őket hátrányos, megkérdőjelezhető jogszerűségű bánásmód, a hatósági vizsgálat során pedig mindenben együttműködnek a nyomozó hatósággal.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA