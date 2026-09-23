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Megszólalt rendőrségi kihallgatása után Matolcsy György: tagadja a vádakat, "ez egy hamis mese"
Hivatali visszaélés gyanúja miatt indult eljárásban hét embert, köztük Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét is gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség az úgynevezett Erste-ügyben. A nyomozók házkutatásokat tartottak és digitális eszközöket vizsgáltak át egy 2023-as eset kapcsán, amelyben a gyanú szerint a jegybank vezetői jogellenesen gyakoroltak nyomást egy kereskedelmi bankra. Matolcsy tagadja a vádakat, szerinte a gyanúsítás egy hamis mesére épül.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája kedden több helyszínen tartott kutatást, és adatokat mentett le az érintettek mobiltelefonjairól. A Fővárosi Főügyészség az MTI-vel azt közölte az ügy kapcsán, hogy a megalapozott gyanú arra épül, hogy az MNB bankfelügyeleti területének egyes vezetői 2023-ban, felsőbb utasításra visszaéltek a hatalmukkal. Céljuk az volt, hogy lemondásra bírják egy osztrák hátterű hazai bank anyavállalatának felügyelőbizottsági tagját, amit végül sikerült is elérniük.
A nyomozás áprilisban indult, miután Simor András, a jegybank Matolcsy előtti elnöke egy interjúban elárulta, hogy az Erste Groupnál betöltött tisztsége miatt nyomásgyakorlás érte. A hatóságok az eljárás során az MNB-től és az Erste Banktól is dokumentumokat szereztek be.
A jegybankot 2013 és 2025 között irányító Matolcsy György egy YouTube-videóban reagált a történtekre, hamis mesének és tényeket nélkülözőnek nevezve a vádakat. Kijelentette, hogy nem volt tudomása a kifogásolt találkozókról, így utasítást sem adhatott semmiféle fenyegetésre.
Érvelése szerint az intézmény működési rendje eleve kizárja, hogy a pénzügyi felügyeletért felelős vezetés bárkire nyomást gyakoroljon, amit szerinte az is alátámaszt, hogy a bank vezetői maguk nem tettek feljelentést. Hozzátette, hogy a bírálatokra az MNB mindig nyilvánosan reagált, a felügyeleti eljárásokat pedig szigorú, előre meghatározott szabályok szerint indították meg.
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A rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot a gyanúsítottak pontos szerepének teljes körű tisztázása érdekében.
Címlapkép: YouTube
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