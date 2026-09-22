Látványosan megugrott az Otthon Start elindulása után a HFM, vagyis az a mutató, amely azt mutatja meg, hogy a felvett hitel mekkora részt tesz ki...
Házkutatást tartottak Matolcsy köreinél: a 300 milliárdos MNB-ügyben foglaltak le bizonyítékokat
Házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványait érintő, százmilliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásban. Bár gyanúsítottakat egyelőre nem hallgattak ki, sajtóértesülések szerint a nyomozók a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György környezetében is vizsgálódtak - értesült az ATV.
Az MNB-alapítványok gazdálkodása és a becslések szerint mintegy 300 milliárd forintos kárt okozó ügy már több mint egy évtizede a figyelem középpontjában áll. Civil és jogvédő szervezetek – köztük a Transparency International – régóta bírálták a hatóságokat, amiért a hatalmas közpénzvesztés ellenére hosszú ideig nem történt érdemi előrelépés a felelősségre vonás terén.
A mostani kényszerintézkedések azonban fordulatot jeleznek. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalosan is megerősítette a nyomozati cselekmények tényét. Kovács Katalin szóvivő közölte, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt zajló büntetőeljárásban kutatásokat és lefoglalásokat végeztek, de hozzátette, hogy gyanúsítotti kihallgatásokra még nem került sor.
Mivel a nyomozás nem nyilvános, az ügyészség nem részletezte a lefoglalt bizonyítékokat, és hivatalosan azt sem erősítette meg, hogy az akció valóban a volt jegybankelnök közvetlen környezetét vagy otthonát érintette-e. A lépések mindenesetre azt mutatják, hogy a háttérben aktívan zajlik a bizonyítékok gyűjtése.
Címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA
A költségvetés jelenleg igen magas hiányt mutat, de segíthet a helyzeten, hogy a likviditási tartalékok erősödtek, és az év végén jelentős uniós bevételek érkezhetnek.
Hatvan új kormányrendelet jelent meg egyszerre: megszűnik a TEK önállósága, alapjaiban alakul át a magyar rendőrség
Október 1-jétől új rendszerben működnek a rendvédelmi szervek, a változásokat hatvan kormányrendelet vezeti át.
Most közölte a Mol: ekkor termelhet újra teljes kapacitással a Dunai Finomító, így áll a sérült üzem javítása
Az üzembehelyezést és tesztelést követően újra teljes kapacitáson termelhet majd a százhalombattai finomító, várhatóan októberben.
Súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság a Mol tiszaújvárosi üzemében történt halálos robbanás ügyében.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 363,92 forintról 361,97 forintra süllyedt 18 órakor.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 242,89 pontos, 0,16 százalékos emelkedéssel, 152 996,63 ponton zárt hétfőn.
Ezen a vidéki településen találta meg számításait Ungváry Krisztián: ettől retteg a legjobban az ismert történész
Súlyos veszélyt jelent a magyar szőlőültetvényekre az aranyszínű sárgaság nevű betegség, amely mára valamennyi hazai borvidéken megjelent.
Elképesztő menetelés várható a bitcoin piacán: olyan magasságokba törhet az árfolyam, amire rég volt példa
A kriptovaluta hétfő reggel 85 229 dollárig emelkedett, ami január vége óta a legmagasabb árfolyamnak számít.
75 év után bezár a szeredi pezsgőgyár, a döntés pedig a szlovákiai szőlőtermesztőket is nehéz helyzetbe hozhatja.
Hétfő délelőtt erősödésbe kapcsolt a forint, az euró jegyzése 363 közelébe, a dolláré pedig 316,24 forintig süllyedt.
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
Három egymást követő hónapban összesen 75 bázisponttal vágta az alapkamatot az MNB, szeptemberben azonban megtorpanhat a kamatcsökkentési sorozat.
Szigorodó gyermekvédelmi és építésügyi szabályozásról, a 2027-es költségvetés előkészületeiről, az új parlamenti munkarendről, és vatikáni látogatásáról is beszélt Magyar Péter.
Péntekig szünetelhet a déli gázimport: a háttérben előre tervezett karbantartás áll.
Kisebb erősödéssel kezdte a hetet a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a péntek délutáni szintekhez képest.
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne
Ezek voltak a 38. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Megint baj van a paksi atomerőműben: titokzatos műszaki hiba lépett fel - azonnali javításba kezdtek a szakemberek
Az erőmű működését az elmúlt hónapokban több tényező is nehezítette.
Hatalmasat menetelt a forint: rég nem látott szintre kapaszkodott fel a magyar pénz - ez áll az erősödés hátterében
A forinterősödés nem csak egy általános régiós felülteljesítés része volt. A lengyel zloty például közel kétéves mélypontra gyengült az euróval szemben.
Kiderült az igazság a 120 ezer forintos nyugdíjminimumról: hiába örül neki sok idős magyar – ennek még komoly böjtje lesz
Bár az áprilisban hivatalba lépett új kormány első száz napja jelentős politikai és jogállami sikereket hozott, a gazdaságban egyelőre tovább él a korábbi rendszer egyik...
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.