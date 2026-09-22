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Nyíregyháza, 2024. szeptember 5.Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszédet mond a 62. Közgazdász-vándorgyûlés nyitó plenáris ülésén Nyíregyházán 2024. szeptember 5-én.MTI/Derencsényi István
Gazdaság

Házkutatást tartottak Matolcsy köreinél: a 300 milliárdos MNB-ügyben foglaltak le bizonyítékokat

Pénzcentrum
2026. szeptember 22. 16:23

Házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványait érintő, százmilliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásban. Bár gyanúsítottakat egyelőre nem hallgattak ki, sajtóértesülések szerint a nyomozók a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György környezetében is vizsgálódtak - értesült az ATV.

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Az MNB-alapítványok gazdálkodása és a becslések szerint mintegy 300 milliárd forintos kárt okozó ügy már több mint egy évtizede a figyelem középpontjában áll. Civil és jogvédő szervezetek – köztük a Transparency International – régóta bírálták a hatóságokat, amiért a hatalmas közpénzvesztés ellenére hosszú ideig nem történt érdemi előrelépés a felelősségre vonás terén.

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A mostani kényszerintézkedések azonban fordulatot jeleznek. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalosan is megerősítette a nyomozati cselekmények tényét. Kovács Katalin szóvivő közölte, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt zajló büntetőeljárásban kutatásokat és lefoglalásokat végeztek, de hozzátette, hogy gyanúsítotti kihallgatásokra még nem került sor.

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Mivel a nyomozás nem nyilvános, az ügyészség nem részletezte a lefoglalt bizonyítékokat, és hivatalosan azt sem erősítette meg, hogy az akció valóban a volt jegybankelnök közvetlen környezetét vagy otthonát érintette-e. A lépések mindenesetre azt mutatják, hogy a háttérben aktívan zajlik a bizonyítékok gyűjtése.

Címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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