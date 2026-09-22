Házkutatásokat és lefoglalásokat hajtott végre a Központi Nyomozó Főügyészség az MNB alapítványait érintő, százmilliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásban.
Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét
Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét és további hat embert. Az eljárás a jegybank új vezetésének feljelentése nyomán indult el, miután felmerült, hogy az intézmény korábban hatósági vizsgálatokkal zsarolhatta az Erste Bankot.
A botrány még idén tavasszal robbant ki, amikor Simor András egykori jegybankelnök nyilvánosságra hozta, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra annak érdekében, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.
Simor állítása szerint a jegybank gyakorlatilag megzsarolta a hitelintézetet, kellemetlen hatósági eljárásokat helyezve kilátásba. Miután az Erste is jelezte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódban volt részük, az MNB új vezetése belső vizsgálatot indított, majd feljelentést tett az ügyben.
Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda a tavasz óta zajló eljárás során a jegybanktól és a pénzintézettől is bizonyító erejű dokumentumokat szerzett be. A hvg.hu szerint mai napon a nyomozók hét személyt – köztük az MNB volt elnökét – gyanúsítottként hallgattak ki hivatali visszaélés miatt. A kihallgatásokat követően mindegyikük otthonában házkutatást tartottak, és lementették a mobileszközeik adatait. A nyomozás az érintettek szerepének teljes körű tisztázása érdekében tovább folytatódik.
Az ügyhöz kapcsolódik, hogy Matolcsy György éppen ma reggel tett közzé egy videót a YouTube-csatornáján. A felvételen az Erste Bank állítólagos megzsarolásának körülményeiről beszélt, és igyekezett tisztázni, hogy neki pontosan milyen szerepe volt a történtekben.
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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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