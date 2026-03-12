Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült
Dróntámadás érte a Török Áramlatot: két hullámban érte találat a gázvezetéket
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen. A bejelentés hitelességét ugyanakkor erősen megkérdőjelezi, hogy a Kreml már hetekkel ezelőtt egy ilyen akcióra figyelmeztetett. Ráadásul az oroszok semmilyen bizonyítékkal nem támasztották alá a feltehetően propagandacélokat szolgáló hírt.
A moszkvai tájékoztatás szerint március 10-ről 11-re virradó éjszaka, majd másnap délután több pilóta nélküli repülőgép közelítette meg a Krasznodari határterületen működő Russzkaja kompresszorállomást. Ez a létesítmény a fekete-tengeri vezetéken keresztül Európába tartó gázszállítás egyik legfőbb belépési pontja. Az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az éjszaka folyamán további tizennégy drón a Kék Áramlathoz tartozó Beregovaja állomást vette célba. A hivatalos közlés szerint a légvédelem és az elektronikai hadviselési rendszerek az összes eszközt megsemmisítették vagy eltérítették. Ennek köszönhetően a hálózatban nem esett kár - számolt be a Portfolio.
Az orosz bejelentés hitelességét jelentősen rontja, hogy Moszkva az elmúlt hetekben már többször is előrevetítette egy hasonló forgatókönyv lehetőségét. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője két hete arról beszélt, hogy ukrán szabotázsakciók készülnek a fekete-tengeri gázvezetékek ellen. Vlagyimir Putyin elnök pedig már februárban a tengeri energetikai infrastruktúrát érintő provokációkra figyelmeztetett. Kijev határozottan tagadja a vádakat, és bizonyítékok nélküli dezinformációnak tartja azokat. Ezt az ukrán álláspontot erősíti, hogy az orosz vezetés a mostani dróntámadásokról semmilyen kép- vagy videófelvételt nem tett közzé.
A Török Áramlat zavartalan működése kiemelten fontos Magyarország számára, jelenleg ugyanis ez a hazai földgázellátás legfőbb útvonala. Mivel az ukrajnai tranzit drasztikusan lecsökkent, a magyar import döntő része ma már ezen a déli folyosón, azaz Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül érkezik. Bármilyen biztonsági incidens vagy műszaki fennakadás közvetlenül fenyegetné a hazai energiaellátást. Ez a kiszolgáltatottság azért is jelentős, mert az ország a hosszú távú gázvásárlási szerződések miatt ma már szinte teljes mértékben ettől a szállítási iránytól függ.
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Donald Tusk dörzsölheti a tenyerét: végzetes öngólnak bizonyulhat a nagy rivális radikális fordulata
Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után.
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Von der Leyen durva beismerése egy csúcstalálkozón: ez volt Európa legnagyobb tévedése, de már készül a terv
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
