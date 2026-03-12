2026. március 12. csütörtök Gergely
11 °C Budapest
acélcsőrendszer a nyersolaj-finomítóban
Világ

Dróntámadás érte a Török Áramlatot: két hullámban érte találat a gázvezetéket

Pénzcentrum
2026. március 12. 08:33

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen. A bejelentés hitelességét ugyanakkor erősen megkérdőjelezi, hogy a Kreml már hetekkel ezelőtt egy ilyen akcióra figyelmeztetett. Ráadásul az oroszok semmilyen bizonyítékkal nem támasztották alá a feltehetően propagandacélokat szolgáló hírt.

A moszkvai tájékoztatás szerint március 10-ről 11-re virradó éjszaka, majd másnap délután több pilóta nélküli repülőgép közelítette meg a Krasznodari határterületen működő Russzkaja kompresszorállomást. Ez a létesítmény a fekete-tengeri vezetéken keresztül Európába tartó gázszállítás egyik legfőbb belépési pontja. Az orosz hatóságok arról is beszámoltak, hogy az éjszaka folyamán további tizennégy drón a Kék Áramlathoz tartozó Beregovaja állomást vette célba. A hivatalos közlés szerint a légvédelem és az elektronikai hadviselési rendszerek az összes eszközt megsemmisítették vagy eltérítették. Ennek köszönhetően a hálózatban nem esett kár - számolt be a Portfolio.

Az orosz bejelentés hitelességét jelentősen rontja, hogy Moszkva az elmúlt hetekben már többször is előrevetítette egy hasonló forgatókönyv lehetőségét. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője két hete arról beszélt, hogy ukrán szabotázsakciók készülnek a fekete-tengeri gázvezetékek ellen. Vlagyimir Putyin elnök pedig már februárban a tengeri energetikai infrastruktúrát érintő provokációkra figyelmeztetett. Kijev határozottan tagadja a vádakat, és bizonyítékok nélküli dezinformációnak tartja azokat. Ezt az ukrán álláspontot erősíti, hogy az orosz vezetés a mostani dróntámadásokról semmilyen kép- vagy videófelvételt nem tett közzé.

A Török Áramlat zavartalan működése kiemelten fontos Magyarország számára, jelenleg ugyanis ez a hazai földgázellátás legfőbb útvonala. Mivel az ukrajnai tranzit drasztikusan lecsökkent, a magyar import döntő része ma már ezen a déli folyosón, azaz Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül érkezik. Bármilyen biztonsági incidens vagy műszaki fennakadás közvetlenül fenyegetné a hazai energiaellátást. Ez a kiszolgáltatottság azért is jelentős, mert az ország a hosszú távú gázvásárlási szerződések miatt ma már szinte teljes mértékben ettől a szállítási iránytól függ.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #ukrajna #oroszország #világ #földgáz #energetika #geopolitika #vlagyimir putyin #orosz-ukrán háború #kreml #energiaellátás

