Megjelent a gázstop-rendelet: tényleg elzárjuk az ukrán vezetéket, de nem úgy és nem most
A kormány új rendeletcsomagja értelmében Magyarország 800 millió köbméterrel növeli belföldi földgázkészletét. Ezzel párhuzamosan a harmadik negyedévtől fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázexportot. Az intézkedés célja az ellátásbiztonság garantálása, azonban a lépés jelentős gazdasági költségekkel jár, és komoly uniós jogi konfliktusokat is előrevetít - írta a Portfolio.
Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatása szerint az ukrajnai szállítások leállítása lehetőséget teremt a hazai gáztárolók fokozottabb feltöltésére. Ez a következő téli időszak ellátásbiztonsága szempontjából kulcsfontosságú. A rendeletek indokolása alapján a döntés válasz azokra az ukrán lépésekre, amelyek a magyar energiaellátást veszélyeztették. Ilyen volt például az olajszállítások akadályozása, vagy a Török Áramlat infrastruktúráját érintő támadások.
A kivitel leállítása nem hagyományos tiltással történik. A szabályozás előírja, hogy a hazai szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) júliustól szeptemberig nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán határkeresztező pontokon. Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, ennek hiányában a fizikai szállítás technikailag és jogilag is ellehetetlenül. A fokozatos leállás azt jelenti, hogy a gázszállítások ténylegesen nyár közepén szűnhetnek meg. Ez a betárolási szezon derekán komoly nehézséget fog okozni az ukrán kereskedőknek és rendszerüzemeltetőknek.
A csomag másik központi eleme egy további 800 millió köbméteres hazai betárolási kötelezettség. Ez a magyar éves földgázfogyasztás nagyjából tizedét teszi ki. A kormány a veszélyhelyzeti jogrend eszközeivel élve osztja fel ezt a többletet a piaci szereplők között. A legnagyobb részt, 400 millió köbmétert az MVM kapja. Az FGSZ 200 millió, míg a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség és a versenypiaci kereskedők 100-100 millió köbméter betárolására kötelezettek.
A jelenlegi piaci árakon számolva az előírt pluszmennyiség beszerzése mintegy 165 milliárd forintba, azaz körülbelül 420 millió euróba kerül. A földgáz megvásárlása, valamint a tárolási és finanszírozási díjak együttesen komoly terhet rónak a szereplőkre. Ez a többletköltség várhatóan beépül majd az ipari gázárakba, ami növeli a vállalatok működési költségeit és rontja a versenyképességüket. Emellett a megnövekedett likviditási igény miatt a kisebb kereskedők akár ki is szorulhatnak a piacról.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nemzetközi szinten a szabályozás komoly jogi kockázatokat rejt. Az Európai Unió belső energiapiaci szabályai megkövetelik a határon átnyúló kapacitásokhoz való diszkriminációmentes hozzáférést. Emiatt az államilag irányított korlátozás nagy eséllyel kötelezettségszegési eljárást von maga után. Ezenfelül az ukrán irányú export ellehetetlenítése a már megkötött kereskedelmi szerződések teljesítését is meghiúsítja. Ez pedig nemzetközi jogvitákhoz és jelentős pénzügyi követelésekhez vezethet.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.