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Mintarabként él luxusvillájában Schadl György: már 145 nap börtönt váltott ki a siófoki nyaralóban
Szabálykövetően és a hatóságokkal együttműködve tölti bűnügyi felügyeletét siófoki luxusnyaralójában Schadl György. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar súlyos korrupcióval vádolt egykori elnöke a rögzített feltételek maradéktalan betartásával eddig már több hónapnyi időt faragott le egy esetleges jövőbeli börtönbüntetésből.
A bíróság engedélyével Schadl egy siófoki, vízparti ingatlanban tölti a kényszerintézkedést. A szabályok értelmében csupán előre meghatározott időablakokban hagyhatja el a házat, például bevásárlás, orvosi vizsgálat, a büntetőperével kapcsolatos teendők vagy szakmai továbbképzés céljából - írja a Blikk.
A hatóságok tapasztalatai szerint kifogástalanul betartja az előírásokat, a kétnaponta esedékes rendőri ellenőrzésekkor mindig otthon tartózkodik, a nyomkövetője egyszer sem jelzett szabálysértést, és a számára engedélyezett kimenőket sem lépi túl.
Az egykori elnököt azzal vádolják, hogy illegális megállapodásokat kötött hét végrehajtójelölttel, akiknek a kinevezéséért cserébe az irodájuk működéséből származó osztalékot követelte. Ezzel a módszerrel megközelítőleg egymilliárd forintos jogtalan vagyonra tett szert. A vádirat szerint emellett 2018 és 2021 között összesen 83 millió forint készpénzt adott át Völner Pálnak, az Igazságügyi Minisztérium akkori parlamenti államtitkárának. A kenőpénzért cserébe azt várta, hogy az államtitkár politikai befolyását felhasználva támogassa gazdasági érdekeit, a végrehajtói kinevezéseket és a hatósági engedélyek megszerzését.
A hatályos jogszabályok értelmében a bűnügyi felügyeletben eltöltött minden négy nap egy napot vált ki a későbbi, esetlegesen kiszabott letöltendő börtönbüntetésből. Ennek köszönhetően a siófoki nyaralójában tartózkodó Schadl a mai napig már 145 napot dolgozott le egy lehetséges jövőbeli szabadságvesztésből.
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