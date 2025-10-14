2025. október 14. kedd Helén
Berlin, 2018. augusztus 29: A Mercedes-Benz SLC új, fekete színű Mercedes-Benz SLC-jén látható Mercedes Benz felirat. A német nyelvű feliratot fiatal csillagoknak fordítják.
Több mint 100 milliót fizethet Schadl György: kiváltaná a zár alól ékszereit és luxusautóit a volt végrehajtó-elnök

Pénzcentrum
2025. október 14. 09:02

Több mint 100 millióért válthatja ki értékeit a bűnügyi zár alól Schadl György. A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.

Több mint százmillió forintot kell fizetnie Schadl Györgynek, hogy megváltsa lefoglalt ékszereit, autóit, kisrepülőjét és kishajóját a bűnügyi zár alól - írja a 24.hu, amely szerint a korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. 

A végrehajtók volt elnöke még az év elején indítványozta, hogy megválthassa a lefoglalás alatt álló értékeinek egy részét, védője pedig beadványban kérte, hogy szakértő állapítsa meg azok értékét. Ezek között vannak azok az autók is, amelyekről Schadl korábban a bíróság előtt azt állította, nem tudja hol vannak.

A korrupciós ügy elsőrendű vádlottja a januári tárgyalás után azt mondta, „egy 7 éves Audi S8-as, valamint egy 15, egy 17 éves és egy 31 éves Mercedes van a birtokomban. A közel ötven éves repülőt 5 millió forintért vettem tíz éve, jelenleg üzemképtelen”.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Címlapkép: Getty Images
