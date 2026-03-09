2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Budapest
Berlin German - March 31, 2012: Collection of Rolex watches on display in a showcase of a dealer in Berlin.
Megtakarítás

100 milliós hidegzuhany érte Schadl Györgyöt: csak egy luxuscikket tudott megmenteni a vagyonzárból

Pénzcentrum
2026. március 9. 08:44

16,5 millió forintért kiváltotta a bűnügyi zár alól drága Rolex karóráját Schadl György. A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnök korábban úgy számolt, autói, kisrepülőgépe, hajója és más értékei után összesen nagyjából 30 milliót kell fizetnie, de ezekről végül több mint 100 millió forintos értékbecslés készült. Így "csak" a luxusóráját váltotta meg. Közben a másik ismert vádlott, Völner Pál is kiváltott egy ingatlant a vagyonzár alól.

Völner Pál és Schadl György is kiváltott egy-egy értékes vagyontárgyat a bűnügyi zárlat alól. A 24.hu szerint a végrehajtók korábbi elnöke még 2025 végén kérte, hogy megválthassa a lefoglalt vagyonának egy részét, ezért indítványozta, hogy szakértő határozza meg azok értékét.

Korábban úgy kalkulált, hogy mintegy 30 millió forintot kell majd befizetnie a bíróságnak az autói, a kisrepülőgépe, a hajója és más értéktárgyai kiváltásáért, ám a vagyonról végül több mint 100 millió forintos értékbecslés készült. A lap értesülései szerint ezért végül csak egy Rolex Yacht-Master II típusú karórát váltott ki a zárlat alól.

A Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője elmondta: Schadl 16,5 millió forintot fizetett az óra kiváltásáért, az összeget jelenleg a bíróság letéti csoportja kezeli. A korrupcióval vádolt Schadl azért engedhette meg magának ezt a kiadást, mert felfüggesztett végrehajtóként több bevétele volt, mint amekkora pénzbüntetésre az ügyészség indítványa alapján egy esetleges elítélés esetén számíthatna.

A 24.hu azt is megtudta a bíróságtól, hogy Völner Pál is kiváltott egy ingatlant a vagyonzár alól. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint 7 750 000 forintot fizettek azért, hogy egy belterületi ingatlan felét mentesítsék a zárlat alól, amely Völner Pál fiának a tulajdonában van.
Címlapkép: Getty Images
