Súlyos krízis közeleg, erre nem vagyunk itthon felkészülve: elképesztő számok érkeztek a családokról

Az előzetes adatok szerint 2026 júliusában 6197 gyermek született, és 8896 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 8,2, a halálozásoké 2,9%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 3,6%-kal nőtt.

2026. júliusban 6197 gyermek született, 8,2%-kal, 551-gyel kevesebb, mint 2025 júliusában. 8896 fő vesztette életét, 2,9%-kal, 264-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. júliusi 2412-vel szemben 2699 fő volt. 4480 pár kötött házasságot, 3,6%-kal, 156-tal több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,7 élveszületés és 11,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,6, a halálozási arányszám 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 júliusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 3,4 főre nőtt. Ezer lakosra 5,6 házasságkötés jutott, 0,2 ezrelékponttal több, mint az előző év júliusában.

2026. január–júliusban 40 528 gyermek jött világra, 3,0%-kal, 1235-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január–márciusban 3,4, május–júliusban 4,0%-kal kevesebb, míg áprilisban 1,8%-kal több volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,7 élveszületés jutott, 0,3 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,28, egy évvel korábban 1,30 volt.

71 544-en haltak meg, 3,5%-kal, 2625-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 6,9, májusban 0,9, júliusban 2,9%-kal kevesebben, míg áprilisban 1,7, júniusban 0,1%-kal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban. A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 31 016 fő volt, 4,3%-kal kevesebb az előző évi 32 406 főnél. 25 655 pár kötött házasságot, 4,3%-kal, 1049-cel több az egy évvel korábbinál. Január–márciusban 20, június–júliusban 6,3%-kal több, míg április–májusban 9,3%-kal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos időszakaiban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 13,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,4 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–júliusában. A természetes fogyás 0,2 ezrelékponttal 5,6 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,0 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,8 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,7 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.