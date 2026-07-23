Állóháború Keszthelyen: megszűnik a kutyás strand, az üzemeltetők keményen visszavágtak

Kész, vége: megszűnik a népszerű keszthelyi kutyás strand, miután a képviselő-testület megszavazta a polgármester előterjesztését. Az üzemeltető szerint a szerződés alapján még három évig működhettek volna, a terület fejlesztésére pedig saját forrásból több mint 25 millió forintot fordítottak.

Ahogy több cikkben is foglalkoztunk vele, hiába működhetett volna még három évig a Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand a jelenlegi szerződés alapján, a képviselő-testület döntése alapján megszűnik a kutyás funkció a területen. Az üzemeltetők részéről Sziládi-Kovács Tibor most közleményben reagált a polgármester tegnapi nap a HelloVidéken megjelent nyilatkozatára, és azt állítja: saját forrásból több mint 25 millió forintot fordítottak a terület fejlesztésére.

Ahogy arról a HelloVidék korábban beszámolt, bizonytalanná vált a népszerű keszthelyi kutyás strand jövője, miután Tóth Gergely polgármester kezdeményezte az önkormányzat és az üzemeltető közötti bérleti szerződés megszüntetését. A vita során szóba került a szerződés állítólagos előnytelen volta, a strand nyitvatartása és az is, hogy a terület a nyitvatartási időn kívül nem látogatható szabadon. Az üzemeltetők korábban azt közölték: a határozott idejű szerződésből még közel három év hátra volt, és azt sem tudták, pontosan milyen új célra hasznosítaná az önkormányzat a területet. A mostani döntéssel azonban eldőlt: a kutyás strand jelenlegi formájában nem működhet tovább.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a polgármester, ezért kerülhet veszélybe sokak kedvenc balatoni strandja: kemény, ami kiderült + Fotók Nem szűnik meg a kutyás strand Keszthelyen – állítja a polgármester, aki a HelloVidéknek küldött válaszában a jelenlegi üzemeltető szerződését és működését is élesen bírálta.

A testület döntött: közterület és szabad park lesz a terület

A Keszthelyi Kutyás Park, Piknikkert és Strand üzemeltetője, Sziládi-Kovács Tibor közleményében azt írta: a keszthelyi képviselő-testület megszavazta a polgármester előterjesztését, amelynek következtében megszűnik a jelenlegi kutyás strand működése. Az üzemeltető szerint a hatályos, határozott idejű szerződés alapján még három évig üzemeltethették volna a strandot. A szerződés ugyanakkor azt is rögzíti, hogy ha a tulajdonos felmondja a megállapodást, a terület kizárólag más felhasználási célra hasznosítható.

A képviselő-testület döntése értelmében a terület a jövőben közterület, illetve „szabad park” funkciót kap. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyszínen nemcsak a kutyás strand, hanem más kutyás funkció sem működhet tovább.

Több mint 25 millió forintot költöttek a területre

Sziládi-Kovács Tibor visszautasítja a polgármester több, a vállalkozás működésével kapcsolatos állítását. Mint írja, a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek eleget téve saját forrásból valósították meg: az épületek teljes felújítását, az infrastruktúra fejlesztését, a kutyák biztonságát szolgáló dupla kerítésrendszert, a kutyajátszóteret, a parkosítást, valamint a kamerarendszer telepítését.

Az üzemeltető szerint a beruházások összértéke meghaladja a 25 millió forintot, amelyben a kutyás strand csapatának saját, „kétkezi” munkája is benne van. A közlemény szerint ezek a fejlesztések az önkormányzat vagyonát gyarapítják, ugyanakkor teljes egészében az üzemeltetők finanszírozták.

Visszautasítja, hogy illegálisan működtek volna

Sziládi-Kovács Tibor határozottan cáfolja azt az állítást is, hogy a kutyás strand illegálisan működött volna. Álláspontjuk szerint működésük mindenben megfelelt a hatályos jogszabályoknak és az érvényes szerződésnek. A kutyás strand létrehozásáról 2019-ben önkormányzati testületi határozat született – írja.

Amennyiben a működés jogszerűségével kapcsolatban bármilyen kifogás merült volna fel, azt az elmúlt két évben is lehetett volna jelezni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ilyen jelzés sem feléjük, sem az illetékes hatóságok felé nem történt.

A polgármester a korábbi vitában azt is kifogásolta, hogy a terület a nyitvatartási időn kívül nem szabadon bejárható. Az üzemeltető szerint azonban a nyitvatartási rendet szakmai, vagyonvédelmi és állatvédelmi szempontok alapján alakították ki. Mint Sziládi-Kovács Tibor írja, egy kivilágítatlan külterületen működő, kutyák számára kialakított létesítmény folyamatos, felügyelet nélküli nyitva tartását sem biztonsági, sem felelősségi szempontból nem tartja elfogadhatónak.

„Természetes, hogy egy vállalkozás nyereségorientált”

Az üzemeltető szerint a vállalkozás működését olyan kritika is érte, hogy bevétel származik a projektből. Erre reagálva azt írja: természetes, hogy egy vállalkozás nyereségorientált módon működik, és a befektetett munka, valamint tőke megtérülésére való törekvés sem jogi, sem erkölcsi szempontból nem kifogásolható. Ugyanakkor szerinte az elmúlt években nem egyszerűen egy vállalkozást működtettek, hanem egy olyan turisztikai attrakciót építettek fel, amelyből Keszthely, valamint a helyi turisztikai és vendéglátóipari szereplők is profitáltak.

A kutyás strand az elmúlt években országosan ismertté vált, és az üzemeltető szerint szezononként tízezrek látogatták. A korábbi vitában azt is hangsúlyozta, hogy a kutyás vendégek jelentős turisztikai forgalmat generáltak a városban.

Az üzemeltetők szerint nem az ő döntésük miatt szűnik meg a strand

A közlemény egyik legfontosabb állítása szerint nem az üzemeltető döntött a kutyás strand megszüntetéséről. A szerződés szerint tulajdonosi felmondás esetén a terület kizárólag más rendeltetésű célra használható. A képviselő-testület ezt a rendeltetést közterületként, illetve szabadparkként határozta meg, az önkormányzat pedig felmondta a szerződést.

Ennek következménye a kutyás funkció megszűnése a jelenlegi helyszínen

– fogalmazott Sziládi-Kovács Tibor.

Az üzemeltető szerint a szerződés mindvégig nyilvános volt, és jelenleg is megtekinthető az önkormányzat honlapján.

Kérdés, hogy mit nyer a város a kutyás strand megszüntetésével

A közlemény szerint továbbra is megválaszolatlan kérdés, milyen szakmai vagy gazdasági indok támasztja alá egy olyan turisztikai attrakció megszüntetését, amely az elmúlt években országos ismertséget szerzett. Az üzemeltető állítása szerint a kutyás strand közvetve évente több tízmillió forintos gazdasági hasznot termelt Keszthelynek és a helyi vállalkozásoknak. Sziládi-Kovács Tibor azt írja: bíznak abban, hogy a terület jövőbeni hasznosítása hasonló vagy még nagyobb idegenforgalmi értéket teremt majd a város számára. Ugyanakkor felteszik a kérdést, hogy a tervezett közpark képes lesz-e hasonló számú látogatót vonzani, növelni a vendégéjszakák számát, és hasonló gazdasági előnyt biztosítani a helyi vállalkozásoknak.

Ha nem, akkor felmerül a kérdés, hogy valóban Keszthely hosszú távú érdekei álltak-e a döntés középpontjában

– írják.

A strand üzemeltetője szerint a jelenlegi nyári szezonban továbbra is várják a vendégeket, a fejleményekről pedig a jövőben is hitelesen és tényszerűen kívánják tájékoztatni a nyilvánosságot.