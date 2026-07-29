Alattomos fertőzés terjed a magyar kertekben: kiadták a riasztást, komoly veszélyben a kedvenceink is

A kullancsok egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek. Nemcsak az emberek, a háziállatok számára is. A melegebb hónapokban jelentősen megnő az élősködőkkel való találkozás esélye, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) fokozott óvatosságra és a megelőző intézkedések következetes alkalmazására hívja fel a figyelmet.

Nyáron sokan töltenek időt a természetben, legyen szó kirándulásról, kerti munkáról vagy a házi kedvencekkel tett sétákról. A szabadtéri programok azonban a kullancsokkal való találkozás kockázatát is növelik. A kullancsok több súlyos betegséget is terjeszthetnek, köztük a Lyme-kórt és a vírusos agyvelőgyulladást.

A veszély azonban nemcsak az embereket érinti: a kutyák és macskák is könnyen összeszedhetik az élősködőket, amelyeket észrevétlenül az otthoni környezetbe is behurcolhatnak. A kedvencek rendszeres védelme ezért a velük egy háztartásban élők egészségét is szolgálja.

Fontos a kullancsriasztó készítmények megfelelő és az alkalmazási előírások szerinti használata, szabadtéri programokat követően érdemes alaposan átvizsgálni saját magunkat és házi kedvenceinket is. Az állatok esetében különösen a fülek, a nyak, a hónaljak és a mancsok közötti területek ellenőrzése javasolt.

Amennyiben kullancsot találunk kedvencünkben, azt mielőbb, megfelelő módon – például kullancseltávolító kanállal vagy csipesszel – a kullancs testének összenyomása nélkül célszerű eltávolítani. A megelőzésben számos állatgyógyászati készítmény áll rendelkezésre, többek között rácseppentő (spot-on) oldatok, nyakörvek, illetve egyéb, állatorvossal egyeztetve alkalmazható kullancsellenes készítmények. A Nébih arra kéri a lakosságot, hogy a szabadtéri tevékenységek során kiemelt figyelmet fordítson a kullancsok elleni védekezésre, és gondoskodjon házi kedvencei rendszeres, megfelelő védelméről is.

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A kullancsok jelentette kockázatok jobb megértését és a hatékonyabb megelőzést segítik az olyan kezdeményezések is, mint a SURVector projekt, amely a „One Health” szemlélet jegyében az emberi, állati és környezeti egészséget egységben vizsgálja.

A nemzetközi szervezésű programban a Nébih szakértői is részt vesznek, hozzájárulva a kullancsok és más vektorok, például a szúnyogok rendszeres monitorozásához, fajazonosításához és a kórokozók vizsgálatához. A projekt célja, hogy a szakemberek időben felismerhessék a fertőzések terjedésének változásait, és ezáltal hatékonyabb megelőzési intézkedéseket támogathassanak.