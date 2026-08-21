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Gazdaság

Váratlan fordulat a forintnál péntek reggel: rengeteg magyar fog örülni ennek a változásnak

Pénzcentrum
2026. augusztus 21. 09:15

Erősödött a forint péntek reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót reggel hét órakor 364,29 forinton jegyezték az előző délután hat órai 364,91 forintos állás után. A dollár jegyzése 311,55 forintra csökkent 312,61 forintról, a svájci franké pedig 389,50 forintra 390,43-ról.

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Péntek reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a hétfői, 34. heti kezdéshez képest a három devizával szemben: 0,4 és 0,9 százalékkal gyengébben az euró és a svájci frank ellenében, de 0,5 százalékkal erősebben a dollárnál.

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Az euró jegyzése jelenleg nagyjából megegyezik az augusztusi kezdéssel, a dollár ellenében a forint 1,4 százalékkal erősödött a hónap eleje óta, a svájci frankkal szemben pedig 0,3 százalékkal.

Az év eleji kezdésnél a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben: 5,3 százalékkal az euró, 4,9 százalékkal a dollár és 5,7 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
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