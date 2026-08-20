Súlyos veszteség érte a magyar szállodákat: rengeteg pénzt buknak idén, de most hirtelen megindulhat a roham

A négynapos augusztus 20-i hosszú hétvége adhat lendületet a hazai szállodáknak, amelyeknek az idei nyári szezon eddig nem hozta a várt eredményeket. Júniusban csökkent a vendégforgalom, júliusban inkább stagnálás volt jellemző, miközben az erős forint továbbra is rontja a külföldi vendégekre építő szállodák jövedelmezőségét. A szállodaszövetség szerint az ünnepi hétvége a tavalyinál erősebb keresletet hozhat, Budapesten pedig több szállodában teltházzal számolnak - írja a Portfolio elemzésében.

A KSH legfrissebb, júniusra vonatkozó adatai szerint a turisztikai szálláshelyeken a vendégek száma 2,2 százalékkal, a vendégéjszakáké pedig 2,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A régiók között ugyanakkor jelentős különbségek voltak. A dél-dunántúli szállodákban 12,5 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, a Tisza-tónál pedig 6,2 százalékos emelkedést mértek. A Nyugat-Dunántúlon ezzel szemben 3,7 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma. A többi térségben kisebb visszaesés vagy stagnálás volt jellemző.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tapasztalatai szerint júliusban sem következett be látványos fordulat. A forgalom összességében stagnált, miközben a jelentős külföldi vendégforgalomra építő szállodák egy részénél kisebb visszaesést tapasztaltak.

A Balatonnál közben tovább erősödött a rövid utak szerepe. A belföldi vendégek körében a két-három éjszakás foglalások váltak jellemzővé, ráadásul az utazók egyre később hozzák meg a döntést. Ez megnehezíti a szállodák számára a kapacitások és az árak előzetes tervezését.

Az erős forint is fáj a szállodáknak

A turizmus számára az árfolyam alakulása különösen fontos. Bár a forint az elmúlt hetekben valamelyest gyengült, az euró jelenleg 365 forint körüli szintje még mindig jelentősen erősebb annál a 380 és 400 forintos euróárfolyamnál, amellyel több szálloda az idei évet tervezte.

Ez elsősorban azoknak a hoteleknek jelent problémát, amelyek jelentős részben külföldi vendégekből származó, euróban realizált bevételekkel rendelkeznek. A bevétel forintra átszámított értéke ugyanis alacsonyabb, miközben a költségek jelentős része forintban merül fel.

Juszkó Anita, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke szerint egyes szállodáknál emiatt akár 30 százalékkal is alacsonyabb lehet a profit. A Danubius Hotels vezetője szerint a forint jelenleg nagyjából 10 százalékkal erősebb a tavaly nyári szintnél, ami komoly versenyhátrányt jelent a külföldi vendégekre építő turisztikai vállalkozásoknak.

Ez azért fontos, mert a gyengébb forint általában kedvez a magyar turizmusnak. A külföldiek számára olcsóbbá válhatnak a hazai szolgáltatások, miközben a szállodák euróban keletkező bevétele több forintot ér. Most ennek éppen az ellenkezője történik.

Négy nap alatt sokat javíthatnak

Az augusztus 20-i ünnep idén különösen fontos lehet a szállodák számára, hiszen négynapos hosszú hétvégét hoz. A szállodaszövetség szerint emiatt az idei ünnepi időszakban a tavalyinál erősebb keresletre lehet számítani. A belföldi turizmusban továbbra is jelentős a last minute foglalások aránya, ezért az utolsó napokban még sokat változhatnak a számok.

Budapesten kifejezetten erős a helyzet. A Danubius Hotels szerint a fővárosi szállodáikban teltházas foglaltság várható az ünnepi hétvégén. A balatoni és büki szállodákban szintén teltházközeli foglaltsággal számolnak augusztus 23-ig.

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A hosszú hétvége ugyanakkor nem minden szálláshelyen jelent automatikusan teltházat. A Gyirmót Sport & Wellness Hotel például edzőtáborral is rendelkezik erre az időszakra, de a szálloda vezetése szerint kizárólag belföldi vendégekkel nem tudnák megtölteni a hotelt. A szállodában az idei augusztus várhatóan valamivel gyengébb lesz a tavalyinál.

A szárazság és a hőség is növeli a költségeket

A szállodák idei működését az időjárás is nehezíti. A szárazság és az energiafelhasználás visszafogására irányuló intézkedések különösen a wellnesskapacitással és nagy zöldfelülettel rendelkező szálláshelyeket érintik. A nagyobb víz- és energiaigényű hoteleknek magasabb üzemeltetési költségekkel és takarékossági kényszerrel kell számolniuk. Ez különösen a nyári hőségben jelenthet problémát, amikor a légkondicionálás miatt az energiaigény is megugrik.

A szállodák között emiatt egyre nagyobb jelentősége lehet annak is, hogy ki mennyire tudja kordában tartani az energiaköltségeket. A Gyirmót Hotel például geotermikus hőt használ a melegvíz előállításához, napelemparkkal rendelkezik, és okosított szobáiban a légkondicionáló csak zárt ajtó és ablak mellett működik.

Egy négynapos hétvége nem oldja meg az egész éves problémát

Az augusztus 20-i hosszú hétvége így fontos lökést adhat a szállodáknak, de önmagában nem fordítja meg az egész éves trendet. A júniusi visszaesés, a júliusi stagnálás, a rövidebb belföldi utak és az erős forint egyszerre nehezítik a szállodák helyzetét.

Közben az egyes szállodák között jelentős különbségek alakultak ki. A nagyobb, többféle szolgáltatást kínáló láncok, a wellness- és fürdőszállodák, illetve a speciális vendégkörre építő hotelek ellenállóbbak lehetnek. A Gyirmót Hotel esetében például az edzőtáborok és az átutazó forgalom biztosítanak stabilabb keresletet.

A mostani hosszú hétvége tehát javíthat az augusztusi statisztikákon, de a teljes nyári szezonról csak a hónap végén lehet majd pontosabb képet alkotni. A szállodaszövetség szerint ugyanis az utolsó pillanatos foglalások miatt az augusztusi adatok még jelentősen változhatnak.