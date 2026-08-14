Meglépték! Azonnali zárlat lépett életbe a Dunán: még a csónakosoknak is szigorúan tilos a közlekedés itt

Teljes hajózási zárlat lépett életbe Paks térségében: a Duna érintett szakaszán minden vízijárműnek tilos közlekednie, a korlátozás a kedvtelési hajósokat és a csónakosokat is érinti.

Teljes hajózási zárlatot rendeltek el a Dunán a 1526–1527-es folyamkilométerek között, amely péntektől visszavonásig érvényes – közölte a TelePaks és a Paksi Hírnök. A korlátozás nemcsak a hivatásos hajózásra, hanem a kedvtelési és sportcélú vízijárművekre is vonatkozik, így a csónakosok és kajakosok sem használhatják az érintett szakaszt.

A zárlat a Dunaszentbenedeknél található Pillangó büfét is érinti, mivel a víz felől jelenleg nem közelíthető meg. A döntés hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket, de a korlátozás azonnali hatállyal lépett életbe, és csak a hatósági visszavonás után szűnik meg.

A helyi közlemény arra kéri a vízen közlekedőket, hogy fokozottan figyeljék a frissítéseket, és tartsák be a zárlatot a saját biztonságuk érdekében.