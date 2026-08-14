Teljes hajózási zárlat lépett életbe Paks térségében: a Duna érintett szakaszán minden vízijárműnek tilos közlekednie, a korlátozás a kedvtelési hajósokat és a csónakosokat is érinti.
Súlyosabb a helyzet, mint az évszázad aszályakor: elképesztő adatok láttak napvilágot a magyar földekről
Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, 31 ezer bejelentés alapján - közölte a kormányszóvivő kérdésre válaszolva pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.
Szondi Vanda a paksi kihelyezett kormányülésen felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem a végleges adat; a károk bejelentésének határidejét az agrártárca pénteken meghosszabbította augusztus 31-ig. Elmondta, ez a mostani szám is már jelentősen több, mint a 2022-ben összességében bejelentett aszálykár.
Megjegyezte, a 2022-ben az évszázad aszályának nevezték az akkori szárazságot. Úgy fogalmazott, a szaktárca nem számít sok jóra. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20 százalékkal maradt el az elmúlt öt év átlagától - tette hozzá.
Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett
Átfogó lakhatási programot indít a kormány, feljelentést tesznek az M6-os autópálya túlárazottnak tartott koncessziója miatt, és több korábbi beruházás kiemelt státuszát is megvonják. Közben gőzerővel zajlik a Paksi Atomerőmű hűtését biztosító mederátalakítás – derült ki a paksi kihelyezett kormányülést követő tájékoztatón.
A kabinet emellett jelentősen enyhíti a szélenergia-szabályozást, és döntött az uniós források lehívásához szükséges utolsó adminisztratív reformokról is. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal - írta nemrég a Pénzcentrum.
A hajóállomáson koncertek, családi programok, kézműves foglalkozások, történelmi bemutatók és gasztronómiai kínálat vár, augusztus 20-án pedig Kovács Kati koncertje és tűzijáték is lesz.
A terméktanács előrejelzése alapján az idei termés az elmúlt legalább 50 év legrosszabb eredménye lehet.
Nyár van, ideje lenne szörpöt főzni, de idén elfagyott a füge, a málna is idejekorán elszáradt, a bodzaszörp pedig már rég elfogyott. Miből csináljunk hát?...
Kiszáradt a patak, halak százait kellett SOS kimenteni: több millió forintnyi állomány élete volt a tét + Fotók
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Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.