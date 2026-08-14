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Súlyosabb a helyzet, mint az évszázad aszályakor: elképesztő adatok láttak napvilágot a magyar földekről

MTI
2026. augusztus 14. 18:45

 Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, 31 ezer bejelentés alapján - közölte a kormányszóvivő kérdésre válaszolva pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szondi Vanda a paksi kihelyezett kormányülésen felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem a végleges adat; a károk bejelentésének határidejét az agrártárca pénteken meghosszabbította augusztus 31-ig. Elmondta, ez a mostani szám is már jelentősen több, mint a 2022-ben összességében bejelentett aszálykár.

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Megjegyezte, a 2022-ben az évszázad aszályának nevezték az akkori szárazságot. Úgy fogalmazott, a szaktárca nem számít sok jóra. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20 százalékkal maradt el az elmúlt öt év átlagától - tette hozzá.

Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett

Átfogó lakhatási programot indít a kormány, feljelentést tesznek az M6-os autópálya túlárazottnak tartott koncessziója miatt, és több korábbi beruházás kiemelt státuszát is megvonják. Közben gőzerővel zajlik a Paksi Atomerőmű hűtését biztosító mederátalakítás – derült ki a paksi kihelyezett kormányülést követő tájékoztatón.

A kabinet emellett jelentősen enyhíti a szélenergia-szabályozást, és döntött az uniós források lehívásához szükséges utolsó adminisztratív reformokról is. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal - írta nemrég a Pénzcentrum.
Címlapkép: Getty Images
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