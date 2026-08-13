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Megszólalt a kormány, óriási a baj Paksnál: azonnali vésztervre van szükség, különben leállhat a magyar áramellátás motorja
A kritikus dunai vízállás miatt azonnali beavatkozásokra van szükség a paksi atomerőmű folyamatos és biztonságos működésének fenntartásához. Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki tájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány egy fenékküszöb megépítésével, illetve szükség esetén bárkák elsüllyesztésével emelné meg a folyó vízszintjét. A döntésre azért van szükség, mert a Duna vízállása a következő napokban olyan mélypontot érhet el, amely miatt le kellene állítani a jelenleg is működő turbinák egyikét.
Paksnál már néhány centiméteres vízszintváltozásnak is óriási jelentősége van - hívták fel a figyelmet a kormány mai sajtótájékoztatóján. A vízügyi szakemberek előrejelzése szerint a Duna vízállása holnapra mínusz 121 centiméterre csökken, vasárnapra vagy hétfőre pedig elérheti a mínusz 132 centiméteres értéket. Ezen a ponton a nyolc turbinából a jelenleg még üzemelő kettő egyikét le kell majd állítani.
A kilátások ráadásul nem biztatóak, mivel a következő 6–7 nap végére a vízszint akár mínusz 136–137 centiméterig is süllyedhet. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vízállást legfeljebb három–hat napra lehet pontosan előrejelezni, így nem felel meg a valóságnak az az állítás, miszerint a jelenlegi krízis már hónapokkal ezelőtt előrelátható lett volna.
A nukleáris biztonságot minden más elé helyezve a kormány – az Országos Vízügyi Főigazgatóság, energetikai szakértők és az Országos Atomenergetikai Hivatal jóváhagyásával – két, egymást kiegészítő műszaki megoldás mellett döntött. A mintegy hatmilliárd forintos válságkezelő beruházás keretében már meg is kezdődött a dunai fenékküszöb építése. Ez a 3–4 hetet igénybe vevő munka akár egy méterrel is megemelheti a vízszintet az erőműnél anélkül, hogy a későbbiekben árvízi kockázatot jelentene.
Hasonló beavatkozásra utoljára 1995-ben volt példa. Ezzel párhuzamosan előkészítettek két bárkát is, amelyeket 150 ezer tonna kő felhasználásával, irányítottan süllyesztenek majd el abban az esetben, ha a vízállás mínusz 132 centiméter alá esik.
A jelenlegi helyzet súlyos energiabiztonsági, gazdasági és költségvetési problémát jelent. Az erőmű pillanatnyilag mintegy 500 megawattos teljesítménnyel termel, a termeléskiesés pedig önmagában 50 milliárd forintos kárt okoz a magyar költségvetésnek – és ebben még nincsenek benne a magas energiaárak nemzetgazdaságra gyakorolt, tovagyűrűző hatásai.
A miniszterelnök éles kritikával illette a korábbi Orbán-kormányt, kiemelve, hogy az elmúlt tizenhat évben hagyták kiszáradni az országot, az MVM-nél rendelkezésre álló forrásokat pedig valódi fejlesztések helyett propagandára költötték.
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Magyar Péter szerint az előző vezetés legfőbb hibája az volt, hogy nem készített előzetes válságkezelési terveket és nem valósított meg beruházásokat, így a jelenlegi kormánynak a nulláról, rohammunkában kellett kidolgoznia a megoldásokat ahelyett, hogy kész terveket vehetett volna elő a fiókból.
A miniszterelnök végül külön köszönetet mondott a projekten éjjel-nappal dolgozó, a nukleáris biztonságért és az energiabiztonságért felelős szakembereknek.
Címlapfotó: MTI/Hegedüs Róbert
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