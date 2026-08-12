Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Megérkezett az első bárka Paksra: elsüllyeszthetik, ha ismét kritikusan leapad a Duna
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra, a másodikért pedig Mohácsra indult a vontatóhajó. A tervek szerint szükség esetén két, egyenként 80 méteres bárka irányított elsüllyesztésével mintegy 20 centiméterrel emelnék meg helyben a Duna vízszintjét.
Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van - közölte Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán. "A sürgősségi rendelet elfogadva. Az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett. A fenékküszöb előkészítése folyamatban. A kő beszerzése elindult" - írta a kormányfő.
Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között.
Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két nyolcvan méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon húsz centimétert emeljenek a Duna vízszintjén. Elmondta, a szükséges deponálás, a part menti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik.
Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Megjegyezte, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy száz honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához.
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