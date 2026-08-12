Miközben a magyar lakosság és a vállalatok is jól vizsgáztak a múlt heti energiakrízisben, a helyzet rámutatott arra, hogy vannak veszélyek az ingatlanokban.
Magyar Péter: ismét leállhat a Paksi atomerőmű, pokoli hetek jönnek - ezen fog múlni minden
Az előrejelzések szerint négy-öt napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszinjte, és ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása - mondta Magyar Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. A kormányfő beszámolt arról is, dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány, ami hosszú távon is megoldhatja a problémákat.
Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette: a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 centiméter környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 centimétert alatt is lehet, ezért ismét felmerülhet az erőmű teljes leállítása - tette hozzá.
A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma.
Közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége hatmilliárd forint.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Elmondása szerint, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul, már pénteken megkezdik, és 24 órás munkarendben fogják végezni a feladatot első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával.
Valóságos háború dúl a belvárosban az 50 forintos palackokért: elképesztő összegeket szednek össze éjszakánként a kukákból
Az 50 forintos visszaváltható palackok körül külön világ alakult ki Budapest belvárosában: éjszakánként egyre többen járják a kukákat, és vannak, akiknek már saját területük is...
Ember legyen a talpán, aki ma ilyen budapesti lakást akar eladni: nagyon ráfázhat, ha nem elég gyors valaki
2026 júliusában a hazai lakáspiac azon a pályán maradt, amelyet az első félév kirajzolt.
Váratlan dolog okozhatja a legújabb energiakrízist Magyarországon? Holnap este hatalmas fordulat jön - minden egy irányba mutat
Nagy-Britanniában arra kérik a háztartásokat, hogy a napfogyatkozás idején ne használják a mosó- és mosogatógépeket.
Siralmas adatok láttak napvilágot: a magyarok többségének mindössze ennyi pénze van lakásfelújításra
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy aki felújít, az általában saját zsebből szeretné megoldani.
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta
Bár némelyik banálisnak tűnhet, bizony, sok eladó nem figyel oda ezekre a dolgokra.
A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.
Élhetetlenné teszi a magyar városokat a klímaváltozás? Ezt a megoldást találták a kutatók: nem mindenkinek fog tetszeni
Hogyan védekezhetnek a magyar városok a hőség ellen? - erről értekezik egy friss tanulmány.
Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell
A ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, így csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.
A paksi helyzet rámutatott, miért lesz hosszú távon kulcskérdés a termelés, a tárolás és a felhasználás összehangolása.
Panel vagy tégla? Most jól meg kell gondolnia minden vásárlónak és eladónak, mi a következő lépése: súlyos milliók múlhatnak ezen
A panel vevői oldala most egyértelműen jobb helyzetbe került, mert nem csak az árak csökkentek, de nagyobb az alkutér is.
Megtörténtek a zajszintmérések a Sziget Fesztivál első napján: ezt kell elviselniük a lakóknak egy héten át
A fesztiválzaj tekintetében az időjárás is befolyásoló tényező.
Hogy is van ez? Hiába van a fellegekben a lakáshitelek kihelyezése, a lakásvásárlások száma az idei évben elmarad az előző években látott értékektől.
A modern berendezések egyenletes, napközbeni működtetése sokkal kevésbé terheli a villamosenergia-hálózatot, mint a felmelegedett lakások esti hűtése.
Nem örülhetünk sokáig a jó időnek: ebbe a két megyébe már kedden visszatér a pokoli hőség, esőre sincs kilátás
Délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
A legtöbb kezdeményezés mögött ugyanaz a probléma áll: az öregedő társadalom, a fiatalok elvándorlása és a vidéki települések fokozatos kiürülése.
Vége lehet a méregdrága klímaszámlák korának? Meglepő megoldással hűtenék le a felforrósodott városokat
A tetőkről összegyűjtött esővíz célzott felhasználásával csökkenthető a hőhullámos napok száma és mérsékelhető a légkondicionálás iránti igény.
Új módszerrel fosztják ki a gyanútlan lakástulajdonosokat: 600 milliós csalássorozatot állítottak meg az utolsó pillanatban
A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény-sorozat már legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten.
A nyári hőségben könnyen megugorhat a villanyszámla, ha a háztartási gépeket és a klímát nem tudatosan használjuk.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.