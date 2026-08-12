Magyar Péter: ismét leállhat a Paksi atomerőmű, pokoli hetek jönnek - ezen fog múlni minden

Az előrejelzések szerint négy-öt napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszinjte, és ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása - mondta Magyar Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban. A kormányfő beszámolt arról is, dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány, ami hosszú távon is megoldhatja a problémákat.

Magyar Péter a kormány paksi atomerőműben tartott ülésének döntéseiről beszámolva ismertette: a Duna vízszintje az elmúlt napokban átmenetileg emelkedett, de a vízügyi előrejelzés szerint 4-5 napon belül ismét mínusz 136-137 centiméter környékére süllyedhet. A vízszint külső beavatkozás nélkül jövő héten akár mínusz 140 centimétert alatt is lehet, ezért ismét felmerülhet az erőmű teljes leállítása - tette hozzá.

A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma.

Közölte, a paksi erőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forintos terhet jelent a magyar költségvetésnek, ehhez képest a most elrendelt beavatkozások költsége hatmilliárd forint.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek település között.

Elmondása szerint, a kormány a csütörtöki helyszínbejárást követően a vízügyi, energetikai és védelmi szakemberek egybehangzó javaslata alapján meghozta a döntést arról, hogy haladéktalanul, már pénteken megkezdik, és 24 órás munkarendben fogják végezni a feladatot első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméter kő felhasználásával.