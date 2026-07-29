Kritikus a helyzet Paksnál: leállítják az atomerőmű egyik blokkját, annyira alacsony a Duna

Tovább romlik a helyzet a Paksi Atomerőműnél: a rekordközeli alacsony vízállás miatt az MVM szerdán délután megkezdi a 3. blokk leállítását. Az elmúlt napokban már több alkalommal is csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét, miközben a hűtővízellátás biztosítására rendkívüli intézkedések vannak érvényben, ezek a beavatkozások azonban nem bizonyultak elegendőnek.

A Duna vízszintje több szakaszon is rekordalacsony szintre süllyedt. Mivel a jelenlegi vízállás Paksnál -118 centiméter, a kialakult helyzetre tekintettel az MVM bejelentette, hogy a korábbi teljesítménycsökkentéseken túl július 29-én 15 órától megkezdik az atomerőmű harmadik blokkjának leállítását.

A szakemberek a korábbi napokhoz hasonlóan folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, majd a helyzet ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. Hétfőn az alacsony vízállás és a hőség miatt például 245 megawattal csökkentették az első blokk teljesítményét, kedd este pedig 237 megawattal mérsékelték a harmadik blokk termelését.

Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere nemrég közölte, hogy a Duna paksi szakaszán már készenlétbe állítottak négy szivattyús úszóművet és két úszódarut. Emellett 55 szakember teljesít folyamatos, 24 órás ügyeletet a helyszínen annak érdekében, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon.

Egy hónappal ezelőtt, a nyár első komolyabb hőhulláma idején is szükség volt teljesítménycsökkentésre az erőműben, akkor Kapitány István a magas fogyasztás miatt később két napra felmentést adott a korlátozások alól. A hatályos jogszabályok alapján a hűtővíz-kibocsátási ponttól, vagyis a melegvíz-csatorna dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot. Ez az érték rendkívüli esetben, ellátásbiztonsági okokból és az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával 31,5 Celsius-fokig túlléphető.