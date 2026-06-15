Lesz tűzijáték augusztus 20-án Budapesten 2026-ban? Megszólalt Nagy Ervin, itt a bejelentés!

Idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték Budapesten, de a szervezők szerint olcsóbban valósulhat meg a látványosság, mint az elmúlt években. Erről beszélt az RTL Híradónak Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, aki az ünnepi programokat előkészítő munkacsoport tagjaként nyilatkozott az államalapítás ünnepének terveiről.

Az RTL szerint tavaly több mint 45 ezer pirotechnikai effektet lőttek fel, a rendezvényre pedig lapinformációk szerint több mint 3,5 milliárd forintot fordítottak. Miközben a fővárosban százezrek követték a műsort, több vidéki városban, köztük Cegléden, Miskolcon, Esztergomban és Győrben nem rendeztek tűzijátékot.

Nagy Ervin az RTL Híradónak azt mondta, jelenlegi tudomása szerint idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án.„Szerintem lesz tűzijáték is, ami ellenkezőjéről nem tudok. Szeretnék méltón megünnepelni” – fogalmazott.

Az államtitkár szerint a költségek csökkenhetnek az előző évekhez képest, bár a pontos összeget egyelőre nem tudta megmondani.

Nagy Ervin arról is beszélt, hogy elképzelhetőnek tartana bizonyos változtatásokat a megszokott formátumban. Szerinte akár egy rövidebb műsor is szóba jöhetne, miközben a látványosság egy részét olyan helyszínekre is el lehetne vinni, ahol azok is részesülhetnek az élményből, akik ritkán jutnak el hasonló rendezvényekre.

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Az államtitkár elmondta, a szervezők célja az, hogy minél több ember kapcsolódhasson be az augusztus 20-i programokba, amelyek részleteit várhatóan a következő hetekben ismertetik.