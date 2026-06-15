2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
18 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  28'
BEL
Belgium 0 1 Egyiptom
EGY
  gól: Emam Ashour 19'
G csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lila tűzijáték ünnepelni évforduló boldog új évet 2025, július 4. ünnepi fesztivál. Lila tűzijáték az éjszakai ünnep nemzeti ünnep. Lila tűzijáték visszaszámlálás új év 2025 fesztivál
Szórakozás

Lesz tűzijáték augusztus 20-án Budapesten 2026-ban? Megszólalt Nagy Ervin, itt a bejelentés!

Pénzcentrum
2026. június 15. 20:37

Idén is lesz augusztus 20-i tűzijáték Budapesten, de a szervezők szerint olcsóbban valósulhat meg a látványosság, mint az elmúlt években. Erről beszélt az RTL Híradónak Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, aki az ünnepi programokat előkészítő munkacsoport tagjaként nyilatkozott az államalapítás ünnepének terveiről.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az RTL szerint tavaly több mint 45 ezer pirotechnikai effektet lőttek fel, a rendezvényre pedig lapinformációk szerint több mint 3,5 milliárd forintot fordítottak. Miközben a fővárosban százezrek követték a műsort, több vidéki városban, köztük Cegléden, Miskolcon, Esztergomban és Győrben nem rendeztek tűzijátékot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nagy Ervin az RTL Híradónak azt mondta, jelenlegi tudomása szerint idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án.„Szerintem lesz tűzijáték is, ami ellenkezőjéről nem tudok. Szeretnék méltón megünnepelni” – fogalmazott.

Az államtitkár szerint a költségek csökkenhetnek az előző évekhez képest, bár a pontos összeget egyelőre nem tudta megmondani.

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy Ervin arról is beszélt, hogy elképzelhetőnek tartana bizonyos változtatásokat a megszokott formátumban. Szerinte akár egy rövidebb műsor is szóba jöhetne, miközben a látványosság egy részét olyan helyszínekre is el lehetne vinni, ahol azok is részesülhetnek az élményből, akik ritkán jutnak el hasonló rendezvényekre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az államtitkár elmondta, a szervezők célja az, hogy minél több ember kapcsolódhasson be az augusztus 20-i programokba, amelyek részleteit várhatóan a következő hetekben ismertetik.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #belföld #augusztus 20 #ünnep #rendezvény #programok #tűzijáték #szórakozás #költségek #rtl #államtitkár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:15
21:01
20:51
20:37
20:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 14.
Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája
2026. június 15.
Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
2026. június 15.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
2026. június 15.
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 15. hétfő
Jolán, Vid
25. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
2
1 hónapja
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
3
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
4
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 22. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 19. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív viszontbiztosítás
más biztosító kockázatainak biztosításba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 20:01
Rendkívüli fordulat a magyar hitelpiacon: rengeteg adós faraghat le a törlesztőjéből, de van egy komoly bökkenő
Pénzcentrum  |  2026. június 15. 19:00
Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
Agrárszektor  |  2026. június 15. 20:27
Gyakran eszel cseresznyét? Sokan nem is tudják, veszélyes lehet