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Óriási visszatérés, erre alig valaki számított: ismét a szeren a már visszavonult tornász
A 23 éves sportoló egy Instagram-videóban osztotta meg a hírt a szurkolókkal, mely szerint visszatér, és versenyezni kíván a los angeles-i olimpián - számolt be a BBC Sport.
Kétéves kihagyás után tér vissza a versenyszerű tornához Suni Lee, a hatszoros olimpiai érmes amerikai tornász, aki a 2024-es párizsi ötkarikás játékok óta nem szerepelt versenyen. Lee két éve Párizsban az amerikai válogatott tagjaként csapatban aranyérmet nyert, míg egyéni összetettben és felemás korláton bronzérmet szerzett. A tokiói olimpián egyéni összetettben bajnoki címet ünnepelhetett, emellett csapatban ezüst-, felemás korláton pedig bronzérmet gyűjtött be.
"Visszatértem" – írta bejegyzésében a tornász, a videóban pedig arról beszélt, hogy pontosan tudja, mire képes, és bármit megtesz a céljai eléréséért. Hozzátette, hogy már újra edzésbe állt, a felvétel pedig azzal a felirattal zárul, hogy ez több mint egy egyszerű visszatérés.
A sportolónál 2023-ban krónikus vesebetegséget diagnosztizáltak. Visszatérésére két évvel a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt kerül sor. Honfitársa, a szintén Tokióban és Párizsban is érmes Jade Carey nemrégiben ugyancsak egy hasonló hosszúságú kihagyás után tért vissza a versenyzéshez.
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