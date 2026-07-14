Megtorpant a balatoni ingatlanpiac, egyre kevesebb a vevő, miközben az eladók továbbra is a korábbi magas árakon próbálják értékesíteni nyaralóikat és apartmanjaikat.
Itt fordulat a magyar lakáspiacon: hiába a mélyrepülés, ezeken a helyeken hirtelen beindult a pörgés
Nem talált magára a magyar építőipar: a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában az ágazat termelése 5,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben az új szerződések volumene is közel 22 százalékkal visszaesett. A szakértők szerint a fordulathoz elsősorban több állami és vállalati beruházásra lenne szükség, ugyanakkor a lakásépítési piac már biztató jeleket mutat, amit az emelkedő hitelkihelyezések és az építőanyag-kereskedelem élénkülése is alátámaszt.
2026 májusában az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése csökkent: az épületeké 4,2, az egyéb építményeké 21,9%-kal. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 19,1, az egyéb építmények építése 34,9%-kal esett vissza.
A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az egyéb építmények építésének csökkenését az út, vasút építése alágazat 46,2%-os visszaesése okozta, csaknem 38 százalékponttal hozzájárulva az ágazat teljesítményének zuhanásához.
A megkötött új szerződések volumene 21,9%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 3,6, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 38,9%-kal kisebb volt. Az építőipari vállalkozások május végi szerződésállományának volumene 7,6%-kal meghaladta a 2025. májusit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 0,2, az egyéb építményekre vonatkozóké 10,9%-kal bővült.
Az állami és vállalati megrendelések hozhatnának stabilitást
Juhász Attila, az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnökének szakértői kommentárja szerint stabil növekedést csak az hozhatna szektorba, ha az állami és a vállalati megrendelések értéke növekedne, erre azonban még nincsnek jól látható indikátorok: a építőipar szerződésállománya még mindig alacsony, és csak szerény mértékben haladja meg a 2025-ös nem túl acélos szintet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ami a lakásipart illeti, a kis- és közepes magyar vállalatoknak a legtöbb munkát hozó szegmens viszont határozottan növekszik. 2025 októbere óta soha nem látott mennyiségű hitel (2090 milliárd forint) áramlott erre a piacra, aminek döntő hányada a használtlakás piaci tranzakciókra ment, de ennek is van felújítási vonzata. Az új építésekre nyújtott hitelek összege is emelkedik, és a lakásépítések beindulására utalnak a kiadott építési engedélyek is. Ezek alapján a társasház építési projektek húzzák a szektort, a családiházas fejlesztések némileg lemaradtak. Ami pozitívum lehet a lakásépítési piacra nézve, az a frissen jóváhagyott uniós forrásokból finanszírozott bérlakás építési program, amellyel kapcsolatban a szakma várja a részletszabályokat.
A döntően ezt a piacot kiszolgáló építőanyag kiskereskedelemben a forgalom az júniusban 14 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszaki volument. A nagy energiaár sokkot a forint erősödése kompenzálta, ezért az év első felében az árak csak 2,7 százalékkal emelkedtek 2025 első feléhez képest.
2026 májusában az ipari termelés volumene 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
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