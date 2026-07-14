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Autó

Rendkívüli veszélyben a közkedvelt autógyártó: a baljós fordulatot Magyarország is csúnyán megérezheti?

Pénzcentrum
2026. július 14. 17:15

A BMW éveken át a prémium autók egyik legnépszerűbb márkája volt Kínában, mára azonban egyre nehezebben tart lépést a helyi elektromosautó-gyártókkal. A német vállalat nagy reményeket fűz az év végén érkező Neue Klasse modellcsaládhoz, de elemzők szerint kérdéses, hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy visszaszerezze elvesztett piaci pozícióit a világ legnagyobb autópiacán.

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A BMW kínai értékesítése a második negyedévben 30 százalékkal esett vissza, ami miatt a vállalat három éven belül már harmadszor volt kénytelen rontani eredményvárakozását. A visszaesés hátterében nemcsak a gyengébb kereslet áll, hanem az is, hogy a kínai gyártók sokkal gyorsabban fejlesztenek új modelleket és digitális szolgáltatásokat, mint európai riválisaik.

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A Reuters elemzése szerint a BMW túl sokáig ragaszkodott azokhoz az értékekhez, amelyek korábban sikeressé tették. A kiváló vezethetőség és a prémium minőség továbbra is fontos, a kínai vásárlók azonban ma már legalább ennyire figyelnek a fedélzeti szoftverekre, a mesterséges intelligenciával támogatott vezetéstámogató rendszerekre és az autó digitális szolgáltatásaira. A helyi gyártók, köztük a Xiaomi, a Nio és a BYD ezen a területen jelentős előnyre tettek szert.

A különbséget jól mutatja, hogy Kínában ma már az új autók 46 százaléka teljesen elektromos, miközben a BMW helyi eladásaiban az akkumulátoros modellek aránya mindössze 5 százalék. A vállalat ezért nagy reményeket fűz az első Neue Klasse modellhez, az új iX3 szabadidő-autóhoz, amely novemberben debütál a kínai piacon.

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A német autógyár számára az is kihívást jelent, hogy a kínai autógyártók lényegesen gyorsabban reagálnak a piaci változásokra. Míg egy új modell fejlesztése a helyi vállalatoknál akár 18 hónap alatt is lezajlik, a hagyományos európai autógyártóknál ez jellemzően jóval hosszabb folyamat. Emiatt a kínai márkák gyorsabban tudják követni a vásárlói igények változását és az új technológiai trendeket.

Az árverseny szintén komoly nyomást gyakorol a német gyártóra. A kínai elektromos autók egyre kedvezőbb áron kínálnak olyan felszereltséget és digitális funkciókat, amelyek néhány éve még csak a prémium kategóriában voltak elérhetők. Emiatt a BMW egyre nehezebben tudja megindokolni magasabb árait a helyi vásárlók számára.

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A BMW nincs egyedül a problémáival. A Volkswagen, a Mercedes-Benz és a Porsche is jelentős visszaesést szenvedett el Kínában az idei második negyedévben, miközben a hazai márkák tovább növelték piaci részesedésüket. A német autógyártók számára Kína továbbra is kulcsfontosságú piac, ezért az itt elért eredmények a vállalatok globális nyereségére is jelentős hatással vannak.

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A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készülhet, miközben a kínai verseny, az elektromos átállás és a magas európai költségek egyre nagyobb nyomás alá helyezik.

A BMW vezetése abban bízik, hogy a Neue Klasse modellek, az új szoftverplatform és a kifejezetten a kínai piacra fejlesztett digitális szolgáltatások segítenek fordítani a helyzeten. Elemzők szerint azonban a vállalatnak nemcsak új autókra lesz szüksége, hanem arra is, hogy gyorsabban alkalmazkodjon ahhoz a piacvezető szerephez, amelyet ma már a kínai elektromosautó-gyártók töltenek be.

A német autógyárak nehézségei nem előzmény nélküliek. A Pénzcentrum a múlt héten részletesen is foglalkozott a Volkswagen helyzetével, bemutatva, hogy a kínai versenytársak előretörése, az elektromos átállás, a magas európai gyártási költségek és az amerikai vámok egyszerre helyeznek egyre nagyobb nyomást Európa legnagyobb autógyártójára. Akkor arról is írtunk, hogy a konszern átfogó átalakításra készül, amely Magyarország számára sem közömbös, hiszen az Audi győri gyára a hazai autóipar egyik legfontosabb szereplője.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
59 perce
Legnagyobb agresszív tahó sofőrök kedvenc márkája, nagy megkönnyebbülés lenne a békésen közlekedőknek ha eltűnnének az utakról.
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