Az Európai Bizottság szerint a Kínával folytatott párbeszéd önmagában már nem lesz elegendő a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi konfliktusok rendezésére.
Rendkívüli veszélyben a közkedvelt autógyártó: a baljós fordulatot Magyarország is csúnyán megérezheti?
A BMW éveken át a prémium autók egyik legnépszerűbb márkája volt Kínában, mára azonban egyre nehezebben tart lépést a helyi elektromosautó-gyártókkal. A német vállalat nagy reményeket fűz az év végén érkező Neue Klasse modellcsaládhoz, de elemzők szerint kérdéses, hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy visszaszerezze elvesztett piaci pozícióit a világ legnagyobb autópiacán.
A BMW kínai értékesítése a második negyedévben 30 százalékkal esett vissza, ami miatt a vállalat három éven belül már harmadszor volt kénytelen rontani eredményvárakozását. A visszaesés hátterében nemcsak a gyengébb kereslet áll, hanem az is, hogy a kínai gyártók sokkal gyorsabban fejlesztenek új modelleket és digitális szolgáltatásokat, mint európai riválisaik.
A Reuters elemzése szerint a BMW túl sokáig ragaszkodott azokhoz az értékekhez, amelyek korábban sikeressé tették. A kiváló vezethetőség és a prémium minőség továbbra is fontos, a kínai vásárlók azonban ma már legalább ennyire figyelnek a fedélzeti szoftverekre, a mesterséges intelligenciával támogatott vezetéstámogató rendszerekre és az autó digitális szolgáltatásaira. A helyi gyártók, köztük a Xiaomi, a Nio és a BYD ezen a területen jelentős előnyre tettek szert.
A különbséget jól mutatja, hogy Kínában ma már az új autók 46 százaléka teljesen elektromos, miközben a BMW helyi eladásaiban az akkumulátoros modellek aránya mindössze 5 százalék. A vállalat ezért nagy reményeket fűz az első Neue Klasse modellhez, az új iX3 szabadidő-autóhoz, amely novemberben debütál a kínai piacon.
A német autógyár számára az is kihívást jelent, hogy a kínai autógyártók lényegesen gyorsabban reagálnak a piaci változásokra. Míg egy új modell fejlesztése a helyi vállalatoknál akár 18 hónap alatt is lezajlik, a hagyományos európai autógyártóknál ez jellemzően jóval hosszabb folyamat. Emiatt a kínai márkák gyorsabban tudják követni a vásárlói igények változását és az új technológiai trendeket.
Az árverseny szintén komoly nyomást gyakorol a német gyártóra. A kínai elektromos autók egyre kedvezőbb áron kínálnak olyan felszereltséget és digitális funkciókat, amelyek néhány éve még csak a prémium kategóriában voltak elérhetők. Emiatt a BMW egyre nehezebben tudja megindokolni magasabb árait a helyi vásárlók számára.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A BMW nincs egyedül a problémáival. A Volkswagen, a Mercedes-Benz és a Porsche is jelentős visszaesést szenvedett el Kínában az idei második negyedévben, miközben a hazai márkák tovább növelték piaci részesedésüket. A német autógyártók számára Kína továbbra is kulcsfontosságú piac, ezért az itt elért eredmények a vállalatok globális nyereségére is jelentős hatással vannak.
A BMW vezetése abban bízik, hogy a Neue Klasse modellek, az új szoftverplatform és a kifejezetten a kínai piacra fejlesztett digitális szolgáltatások segítenek fordítani a helyzeten. Elemzők szerint azonban a vállalatnak nemcsak új autókra lesz szüksége, hanem arra is, hogy gyorsabban alkalmazkodjon ahhoz a piacvezető szerephez, amelyet ma már a kínai elektromosautó-gyártók töltenek be.
A német autógyárak nehézségei nem előzmény nélküliek. A Pénzcentrum a múlt héten részletesen is foglalkozott a Volkswagen helyzetével, bemutatva, hogy a kínai versenytársak előretörése, az elektromos átállás, a magas európai gyártási költségek és az amerikai vámok egyszerre helyeznek egyre nagyobb nyomást Európa legnagyobb autógyártójára. Akkor arról is írtunk, hogy a konszern átfogó átalakításra készül, amely Magyarország számára sem közömbös, hiszen az Audi győri gyára a hazai autóipar egyik legfontosabb szereplője.
Ráadásul a kínai gyártók is egyre nagyobb mértékben telepítik át termelésüket Európába.
Óriási tévhitben élnek a magyar autósok az autógumik kapcsán: komoly gondba kerülhetnek, ha ezt a dolgot elmulasztják
Sokan egész évben főként városban, rövidebb távokon használják az autót, majd nyáron hirtelen több száz kilométeres útra indulnak vele.
Belső dokumentum szerint akár további 50 ezer állás is megszűnhet a Volkswagennél a költségcsökkentés miatt.
A július elején életbe lépett szigorúbb uniós biztonsági előírások miatt a kereskedők még időben igyekeztek forgalomba helyezni a készleten lévő autókat.
Külföldi autós utazás előtt elengedhetetlen a célország közlekedési szabályainak megismerése.
A felügyelőbizottsági üléssel párhuzamosan az IG Metall szakszervezet országszerte összehangolt tüntetéseket szervezett.
Hatalmas csapás az autósoknak: rengeteg, eddig ingyenes útszakasz válik fizetőssé, ez zsebbenyúlós lesz
Jövő május elsejétől díjkötelessé válnak az utak és autópályák a személygépkocsik, valamint a motorkerékpárok számára.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készülhet, miközben a kínai verseny, az elektromos átállás és a magas európai költségek egyre nagyobb nyomás alá helyezik.
Súlyos döntést hozott az európai autóóriás: rengeteg modellnek végleg befellegzett, tízezrek kerülhetnek utcára
Átfogó szerkezetátalakításba kezd a Volkswagen, amelynek keretében a vállalat akár a felére is csökkentheti modellkínálatát, gyártási kapacitását pedig évi 9 millió járműre mérsékelheti.
A több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van.
Ennyi volt, mostantól tilos ilyen autókat eladni Magyarországon: itt vannak a pontos szabályok, rengeteg jármű érintett
Július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak és könnyű haszongépjárműnek újabb kötelező biztonsági előírásoknak kell megfelelnie.
Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben, a Rákóczi híd budai hídfőjénél.
Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról
Vannak olyan betegségek is, amelyeknél éppen a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.
Rendkívüli változás a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a kocsikat, de az árak is az egekbe szöktek
Látványosan nőtt a SUV-k, a hibridek és az elektromos modellek népszerűsége, a dízelautók iránti kereslet viszont tovább csökkent.
Itt az újabb árcsökkentés: komoly autóakciókat hirdetett a Kia, sokan nyerhetnek az izmos forintárfolyamon
A kedvezőbb árfolyamkörnyezetre és az erősödő piaci versenyre reagálva tovább növeli egyes modelljeinek kedvezményeit a Kia Hungary.
Osvárt Andrea Instagramon jelentette be, hogy eladja zöld rendszámos Audi Q5-ösét.
Több ezer munkahely szűnhet meg a Porschénál, a leépítések ezúttal főként a vezetést és az irodai területeket érinthetik.
Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak