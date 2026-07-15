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Új korszak jöhet a magyar online vásárlásban: már így is fizethetnek az Alza vevői
Új fizetési lehetőséget vezetett be magyar vásárlói számára az Alza.hu: az online kereskedő a Klarna digitális bankkal kötött együttműködést. A partnerségnek köszönhetően a vásárlók többféle módon rendezhetik rendeléseik összegét, akár három részletben vagy későbbi fizetéssel is. A szolgáltatás célja, hogy rugalmasabbá tegye az online vásárlást, különösen a nagyobb értékű termékek esetében.
Az Alza.hu vásárlói mostantól még nagyobb rugalmasságot élvezhetnek kedvenc termékeik megvásárlásakor a Klarna fizetési opcióival a pénztárnál: fizetés egy összegben, a vásárlás három részletre bontása, vagy (visszatérő vásárlók esetén) fizetés 30 napon belül. Mindegyik opció kamatmentes.
„A Klarnával való partnerség lehetővé teszi számunkra, hogy a fizetési folyamat rugalmasságának növelésével fokozzuk a vásárlási élményt, támogatva a zökkenőmentes folyamatot, amely nagyobb kontrollt ad a vásárlóknak. A fizetési lehetőségek bővítése aktívan formálja az online kiskereskedelmi piacot. Az Alzánál a Klarnát a vásárlások széles körében használják, a mobiltelefonok, játékkonzolok és háztartási gépek tartoznak. a legnépszerűbbek közé Ettől függetlenül a Klarna természetesen bármilyen vásárlásnál igénybe vehető” – nyilatkozta Nagy Dávid, az Alza.hu PR menedzsere.
Az együttműködés hűen tükrözi a Klarna folyamatos magyarországi növekedését; világszerte több mint egymillió kereskedő bízik a Klarnában a forgalomnövekedés és a vásárlói hűség erősítése érdekében.
„A háromrészletes fizetés előnye, hogy a pénz az ügyfélnél kamatozik, miközben a kiválasztott áru megvásárlását nem kell elhalasztani. Emellett a Klarna, amely jelenleg Európa és a világ egyik legnagyobb BNPL (vásárolj most, fizess később) szolgáltatója, kamatmentes halasztott fizetést biztosít” – mondta Argyelán József, a Bankmonitor vezető pénzügyi elemzője.
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A Klarnával való fizetés rendkívül egyszerű. A kívánt termékek kosárba helyezése után a Klarnát kell választani fizetési módként. Innen a vásárlókat átirányítják a Klarna weboldalára, ahol két opció közül választhatnak: azonnali fizetés vagy halasztott fizetés 3 részletben. Az azonnali fizetés lehetőséget kínál banki átutalással, illetve bankkártyával történő fizetésre. Halasztott fizetés esetén a rendelés teljes összege 3 egyenlő részre oszlik: az első részlet azonnal esedékes, a másik kettő pedig egy-egy hónappal később. A fizetés kényelmesen intézhető online vagy a Klarna mobilalkalmazásban
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