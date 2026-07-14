Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A döntés hivatalossá válását követően egy nagyjából féléves felkészülési időszak kezdődik.
Bóna Szabolcs drámai bejelentése: veszélyben Magyarország húzóágazatai - Brüsszelen áll vagy bukik minden
A 2028 utáni közös agrárpolitika (KAP) önálló költségvetésének megőrzése, az állattenyésztési válság uniós szintű kezelése, valamint a szabadkereskedelmi megállapodások szigorúbb feltételrendszere állt a magyar álláspont középpontjában az uniós agrárminiszterek brüsszeli ülésén. Bóna Szabolcs agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a gazdálkodókat meg kell védeni az esetleges forráselvonásoktól és a nemzetközi vámháborúk okozta piaci zavaroktól.
A következő uniós költségvetési ciklusban a KAP szabályrendszere és finanszírozása is jelentősen átalakulhat. Bóna Szabolcs rámutatott, hogy az Európai Bizottság több hagyományos alapot egyetlen közös nemzeti keretbe vonna össze, ami Magyarország és több más tagállam szerint is veszélyezteti az agrárium kiszámíthatóságát. A magyar kormány elsődleges célja, hogy a KAP továbbra is önálló költségvetési fejezet maradjon. A tárcavezető kiemelte, hogy mindent megtesznek a nominális forrásvesztés elkerüléséért, bár elismerte, hogy az infláció hatására a támogatások reálértéke így is csökkenhet.
A tanácsülésen kiemelt témaként szerepelt a tej- és a sertéságazat súlyos, a nemzetközi vámháborúk által kirobbantott válsága.
A probléma már túlnőtt a tagállami kereteken, így központi, uniós szintű beavatkozást igényel, ehhez azonban jelenleg hiányoznak a megfelelő pénzügyi és piaci intervenciós eszközök.
- idézi a HVG a minisztert.
Hazai szinten a megoldást a terméktanácsok megerősítésében, valamint a termelők és a kereskedők közötti szorosabb együttműködésben látja a tárcavezető. Ezzel párhuzamosan Magyarország ismét szigorú fellépést sürgetett a szabadkereskedelmi megállapodások ügyében, hangsúlyozva, hogy az Unióba érkező importtermékeknek maradéktalanul meg kell felelniük az európai élelmiszer-biztonsági és termelési előírásoknak, a külkereskedelmi egyezmények hatásait pedig kumulatív módon kell vizsgálni.
Az új európai állattenyésztési stratégiával kapcsolatban Magyarország támogatja a vakcinázási szabályok felülvizsgálatát és az állatjóléti előírások szigorítását, utóbbit azonban csak megfelelő átmeneti időszak és uniós pénzügyi kompenzáció mellett tartja elfogadhatónak.
Komoly hazai gazdasági lehetőséget rejt az uniós fehérjestratégia is, amely az importált növényi fehérjéktől való függőséget hivatott csökkenteni.
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- fejtette ki Bóna Szabolcs.
Magyar kérésre a miniszterek tárgyaltak a hazánkban és Ukrajnában már jelen lévő, Szlovákiában vélhetően már megjelent, Romániában pedig fokozott figyelemmel kísért smaragd kőris-karcsúdíszbogár elleni közös uniós fellépés szükségességéről is.
Bóna Szabolcs a hazai agrárium jövőjét egy kettős modellben képzeli el, amelyben a korszerű nagygazdaságok tisztán piaci alapon is versenyképesek maradhatnak, a kisebb termelők számára pedig a rövid ellátási láncok fejlesztése jelenthet kitörési pontot. Ennek védelmében a kormány az élelmiszerlánc-ellenőrzések, különösen az importtermékek vizsgálatának szigorítását és a hatóság szakmai függetlenségének megerősítését tervezi, szakítva a korábbi, megengedőbb gyakorlattal.
A tanácsülés végén a tagállamok tájékoztatást kaptak a balatonfüredi V4+4 találkozó eredményeiről is, amelyen a régió országai az uniós mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer viszontbiztosítási alappal történő kibővítését, valamint a klímaváltozáshoz és az aszályokhoz való alkalmazkodást segítő kutatások összehangolását javasolták.
Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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