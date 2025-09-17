2025. szeptember 17. szerda Zsófia
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Prága, Csehország - 2019. május 6.: Üres tér az Audi márkakereskedés épülete előtt 2019. május 6-án Prágában, Csehországban.
Autó

Audi: 720 fővel kevesebb dolgozó, mégis mindenki nyugodtan alszik

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 20:31

Az Audi győri gyáraiban az elmúlt hónapokban 720 fővel csökkent a dolgozói állomány, a jármű- és motorgyártás azonban továbbra is teljes kapacitással működik. A magyar autóipar többi szereplőjéhez képest ez mérsékelt visszaesésnek számít, írja a G7.

Habár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hétvégén arról beszélt, hogy a győri Audi év végére rekordfoglalakoztatást érhet el, az elmúlt hónapokban a jármű- és motorgyár állománya folyamatosan csökkent.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2023 közepéhez képest júliusban csaknem 1 400 fővel kevesebben dolgoztak a gyárakban, a legfrissebb adatok szerint pedig az állomány 11 600 fő alá esett, ami 720 fős csökkenést jelent az előző év végéhez képest. A járműgyár jelenleg teljes kapacitással üzemel, főként az Audi Q3 és a Cupra Terramar modellek gyártásának köszönhetően, miközben a motorgyártás volumene csökkent.

Kapcsolódó cikkeink:

A német autóipari válság hatásai a hazai gyárakat is érintik: számos beszállító, köztük a Flextronics, a Continental, a Bosch és a Hanon Systems, jelentős mértékben csökkentette állományát.

Az Audi 6 százalékos létszámcsökkenése a magyar autóiparban mérsékeltnek számít, a legnagyobb csökkenéseket a munkaerő-kölcsönzők és nagyobb beszállítók esetében regisztrálták, ahol 10 százalék feletti volt a visszaesés. A 25 legnagyobb hazai járműipari foglalkoztató közül csak hatnak nőtt az állománya a vizsgált időszakban, kiemelkedően a debreceni BMW-gyár, amely közel 25 százalékos bővülést ért el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év első hét hónapjában a járműipar teljesítménye 3 százalékkal csökkent, és júliusban is stagnált az egy évvel korábbi szinthez képest, így a trendfordulóra egyelőre nem érdemes számítani.
Címlapkép: Getty Images
#autó #audi #győr #autóipar #foglalkoztatottság #audi gyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:02
20:31
20:02
19:33
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 17. szerda
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
6 napja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
1 hónapja
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
1 hónapja
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
3 hete
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
PÉNZÜGYI KISOKOS
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 19:01
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 17. 17:58
Kvíz: A whisky a kedvenc italod? Ha tudod a helyes válaszokat, egy valódi szakértővel állunk szemben!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 17. 20:31
Brutális lódarázsfészket találtak a szomszédban: figyelmeztetnek mindenkit