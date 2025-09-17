Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a...
Audi: 720 fővel kevesebb dolgozó, mégis mindenki nyugodtan alszik
Az Audi győri gyáraiban az elmúlt hónapokban 720 fővel csökkent a dolgozói állomány, a jármű- és motorgyártás azonban továbbra is teljes kapacitással működik. A magyar autóipar többi szereplőjéhez képest ez mérsékelt visszaesésnek számít, írja a G7.
Habár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a hétvégén arról beszélt, hogy a győri Audi év végére rekordfoglalakoztatást érhet el, az elmúlt hónapokban a jármű- és motorgyár állománya folyamatosan csökkent.
2023 közepéhez képest júliusban csaknem 1 400 fővel kevesebben dolgoztak a gyárakban, a legfrissebb adatok szerint pedig az állomány 11 600 fő alá esett, ami 720 fős csökkenést jelent az előző év végéhez képest. A járműgyár jelenleg teljes kapacitással üzemel, főként az Audi Q3 és a Cupra Terramar modellek gyártásának köszönhetően, miközben a motorgyártás volumene csökkent.
A német autóipari válság hatásai a hazai gyárakat is érintik: számos beszállító, köztük a Flextronics, a Continental, a Bosch és a Hanon Systems, jelentős mértékben csökkentette állományát.
Az Audi 6 százalékos létszámcsökkenése a magyar autóiparban mérsékeltnek számít, a legnagyobb csökkenéseket a munkaerő-kölcsönzők és nagyobb beszállítók esetében regisztrálták, ahol 10 százalék feletti volt a visszaesés. A 25 legnagyobb hazai járműipari foglalkoztató közül csak hatnak nőtt az állománya a vizsgált időszakban, kiemelkedően a debreceni BMW-gyár, amely közel 25 százalékos bővülést ért el.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az év első hét hónapjában a járműipar teljesítménye 3 százalékkal csökkent, és júliusban is stagnált az egy évvel korábbi szinthez képest, így a trendfordulóra egyelőre nem érdemes számítani.
A BMW októbertől kezdi meg az iX3 elektromos modelljének gyártását új debreceni üzemében.
