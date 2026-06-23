Rendkívüli bejelentés érkezett: hamarosan gyökeresen megváltozhat a bankolás, minden magyar számlatulajdonost érintene

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Az Európai Bizottság egy 2027 első negyedévére tervezett jogszabálycsomaggal reformálná meg az uniós bankszektort, hogy lebontsa a nemzeti bankpiacok közötti akadályokat, javítsa a vállalkozások és a stratégiai ágazatok finanszírozását, valamint csökkentse az EU külföldi bankoktól való függőségét - számolt be az euronews.
A tervezett reformok alapjait egy bizottsági jelentéstervezet vázolja fel, amelyet az Euronews ismertetett, és amelyet hivatalosan július 15-én mutatnak be. A dokumentum rámutat, hogy az uniós bankpiac továbbra is töredezett, egyes területeken pedig túlságosan bonyolult, emiatt a lakosság és a vállalkozások a szükségesnél drágábban jutnak hitelekhez. A határokon átnyúló banki tevékenység az EU-ban az évtizedes integrációs törekvések ellenére is messze elmarad az Egyesült Államokban tapasztalható szinttől.
A reformokat az európai beruházási igények növekedése teszi különösen sürgetővé. Az Oliver Wyman tanácsadó cég júniusban közzétett tanulmánya – amely az Európai Bankszövetség megbízásából készült – megállapítja, hogy az uniónak évente 1400 milliárd euró pluszforrásra van szüksége a beruházásokhoz. Ez az összeg jelentősen meghaladja a Mario Draghi 2024-es versenyképességi jelentésében szereplő 800 milliárd eurót.
A jelentéstervezet a bankszektor versenyképességének növelése érdekében három fő célt jelöl meg, amelyek a bankok egységes piacának megteremtése, a nemzetközi sztenderdek átvétele az uniós bankszektorban, valamint az indokolatlanul összetett és terhes szabályozási elemek egyszerűsítése. A dokumentum emellett konkrét javaslatokat fogalmaz meg a határokon átnyúló banki műveletek megkönnyítésére, különös tekintettel a tőke és a likviditás tagállamok közötti szabad áramlására, valamint a bankok szanálására.
A tervezet külön kiemeli az EU-n kívüli székhelyű pénzintézetektől való függőség csökkentésének fontosságát. Hangsúlyozza továbbá, hogy egy megerősített uniós bankszektor hatékonyabban tudná finanszírozni a közösség gazdaságát, beleértve az olyan stratégiai prioritásokat, mint a védelmi ipar, valamint a digitális és a zöld átállás.
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A dokumentum azt is leszögezi, hogy a bankszektori reform csak az európai tőkepiacok párhuzamos integrációjával hozhat valódi eredményt. A tőkepiaci unióról szóló tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben, és az EU tagállamai még az év végéig szeretnének megállapodásra jutni.
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