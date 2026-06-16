Nagyon fontos tudnivalókat közölt a Revolut: hatalmas változás élesedett, régóta vártak már erre

A Revolut értesítése szerint az ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jog és szabályozás vonatkozik, a korábbi litván szabályozás érvényét veszítette.

A Revolut elindította magyarországi fióktelepét, így az érintett ügyfelek mostantól magyar bankszámlaszámmal és helyi IBAN-azonosítóval rendelkeznek. A váltásnak köszönhetően bővülnek a mindennapi bankolási lehetőségek, a számlák felett pedig immár a hazai jogszabályok és a Magyar Nemzeti Bank gyakorol korlátozott felügyeletet.

A változásról a fintech-cég ma értesítette a felhasználókat. Mint tudatják, a magyar fióktelephez történő átkerüléssel a felhasználók közvetlenül a Revolut-számlájukra kérhetik a fizetésüket, belföldi utalásokat indíthatnak, valamint egyszerűen rendezhetik közüzemi számláikat, és csoportos beszedési megbízásokat is beállíthatnak. Emellett a számlatulajdonosok magasabb díjmentes készpénzfelvételi kerettel gazdálkodhatnak, bár az ATM-eket üzemeltető szolgáltatók továbbra is felszámíthatnak saját díjat.

Már zökkenőmentesen működik az azonnali forintalapú fizetés is, amely a tervek szerint hamarosan a qvik és a fizetési kérelem szolgáltatásokkal egészül ki.

A mindennapi tranzakciók kezelését a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe vette át, ennek jogi következményeként a litván hitelintézetre vonatkozó korábbi feltételek érvényüket vesztették. A számlák működését immár a magyarországi fióktelep általános szerződési feltételei, a magyar jog, valamint a hazai pénzmosás elleni előírások szabályozzák.