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Nagyon fontos tudnivalókat közölt a Revolut: hatalmas változás élesedett, régóta vártak már erre
A Revolut értesítése szerint az ügyfelek számláira mostantól a magyar pénzügyi jog és szabályozás vonatkozik, a korábbi litván szabályozás érvényét veszítette.
A Revolut elindította magyarországi fióktelepét, így az érintett ügyfelek mostantól magyar bankszámlaszámmal és helyi IBAN-azonosítóval rendelkeznek. A váltásnak köszönhetően bővülnek a mindennapi bankolási lehetőségek, a számlák felett pedig immár a hazai jogszabályok és a Magyar Nemzeti Bank gyakorol korlátozott felügyeletet.
A változásról a fintech-cég ma értesítette a felhasználókat. Mint tudatják, a magyar fióktelephez történő átkerüléssel a felhasználók közvetlenül a Revolut-számlájukra kérhetik a fizetésüket, belföldi utalásokat indíthatnak, valamint egyszerűen rendezhetik közüzemi számláikat, és csoportos beszedési megbízásokat is beállíthatnak. Emellett a számlatulajdonosok magasabb díjmentes készpénzfelvételi kerettel gazdálkodhatnak, bár az ATM-eket üzemeltető szolgáltatók továbbra is felszámíthatnak saját díjat.
Már zökkenőmentesen működik az azonnali forintalapú fizetés is, amely a tervek szerint hamarosan a qvik és a fizetési kérelem szolgáltatásokkal egészül ki.
A mindennapi tranzakciók kezelését a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe vette át, ennek jogi következményeként a litván hitelintézetre vonatkozó korábbi feltételek érvényüket vesztették. A számlák működését immár a magyarországi fióktelep általános szerződési feltételei, a magyar jog, valamint a hazai pénzmosás elleni előírások szabályozzák.
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