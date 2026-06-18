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Gazdaság

Megdöbbentő fordulat Elon Musk tőzsdére lépő cégénél: hirtelen megtört az álomszerű szárnyalás

Pénzcentrum
2026. június 18. 09:33

Megtört a tőzsdére lépése óta tartó folyamatos emelkedés Elon Musk űripari cégénél, ugyanis a kezdeti meredek szárnyalás után csütörtökön először esett az árfolyam, miután a befektetők profitrealizálásba kezdtek.

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A SpaceX részvényeit eredetileg 135 dolláros áron jegyezhették a befektetők, a tőzsdére lépést követően azonban azonnal heves emelkedés bontakozott ki. - tudósított a Portfolio.

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A papír már az első kereskedési napon 150 dollár felett nyitott, majd lendületesen drágult tovább. Bár az árfolyam a nap folyamán a 176 dolláros szintet is átlépte, a debütálás végül 161 dolláros záróárral zárult.

A tőzsdére lépést követő napok meredek emelkedése után a csütörtöki visszaesés hozta el az első korrekciót a vállalat részvényeinek piacán.

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Címlapkép: Getty Images
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